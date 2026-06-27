El capitán de Irán critica la logística del Mundial y sugiere que el equipo no es bienvenido en EEUU

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, cuestionó si su selección es bienvenida en el Mundial y criticó ‌con dureza las condiciones en ‌las que están jugando en Estados Unidos, tras empatar 1-1 con Egipto el viernes, un resultado que podría darles el pase a la fase de eliminatorias.

Taremi falló un penalti al principio del partido y estrelló un cabezazo contra el travesaño, antes de que un gol de Irán en los últimos ​minutos —que habría garantizado el ⁠pase a la fase eliminatoria en su séptimo intento— ‌fuera anulado por fuera de juego.

El partido corrió ⁠el riesgo de verse ensombrecido por ⁠la geopolítica, ya que algunos aficionados ondearon banderas iraníes prerrevolucionarias y abuchearon el himno nacional, apenas unas horas después de que Estados ⁠Unidos lanzara ataques contra Irán, en un contexto en ​el que los dos países se acusan ‌de violar los términos del ‌alto el fuego acordado recientemente.

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Irán también ha tenido que lidiar ⁠con restricciones de viaje, aunque Estados Unidos afirmó que se permitiría a Irán viajar desde su concentración en México dos días antes del partido, en lugar de uno.

Taremi, sin embargo, ​dijo que ‌las condiciones eran injustas, calificó el torneo de "desastre" logístico y pidió a la FIFA, el organismo rector mundial, que intentara resolver la situación.

"La FIFA tiene que resolver todos los problemas que hay aquí, pero, por ⁠desgracia, no ha podido intervenir desde el principio", dijo Taremi a los periodistas.

Añadió que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había visitado el vestuario de Irán tras su primer partido "y dijo: 'Esto es solo el principio', pero la fase de grupos termina mañana y no tenemos aquí a nuestro personal de logística".

Taremi continuó: "¿Cómo es posible ‌que siempre tengamos que viajar a Tijuana? Nos encanta la gente de México. Nos encanta Tijuana, es un sitio estupendo, son gente muy humilde".

"Los queremos. Pero como jugadores profesionales, en una competición profesional, esto no está bien".

También insinuó que la presencia de Irán ‌en el torneo no era bienvenida, aunque podrían clasificarse para los dieciseisavos de final si los resultados de los partidos de la fase ‌de grupos del ⁠sábado les son favorables.

Taremi preguntó: "¿Quién quiere ayudarnos? ¿Quién? Si quieren que no estemos aquí, de acuerdo, no ​estaremos. Pero no es justo".

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina.

(Redacción: Sam Tobin; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)