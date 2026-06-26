Australia estudia endurecer la aplicación de la prohibición de redes sociales para adolescentes

FOTO DE ARCHIVO. Una adolescente posa con un teléfono móvil en el que se ve un mensaje de TikTok, en Sídney, Australia

​El primer ministro de Australia dijo el viernes que quería asegurarse de que la prohibición de redes sociales para menores en el ‌país fuera lo más sólida ‌posible, después de que un nuevo estudio concluyera que la medida —la primera de este tipo y vigente desde hace seis meses— había tenido poco impacto en el uso por parte de adolescentes.

El Gobierno prevé someter a pruebas de resistencia la ley, que prohíbe a plataformas como Instagram, de Meta, y YouTube, de Google, ofrecer cuentas a menores de 16 años.

"Lo que queremos hacer ​es asegurarnos de que ⁠las leyes sean lo más sólidas posible y de que resistan ‌cualquier impugnación legal que se presente", dijo el primer ministro, ⁠Anthony Albanese, a Australian Broadcasting Corp.

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Añadió que uno ⁠de los focos clave sería garantizar que la Comisión eSafety, el regulador de internet del país, tenga facultades suficientes para hacer su trabajo.

Albanese no dio ⁠más detalles sobre las medidas que adoptaría el Gobierno y el ​regulador declinó hacer comentarios.

El innovador experimento de Australia es ‌observado de cerca por países de todo ‌el mundo que buscan emularlo, en medio de la preocupación por ⁠la salud mental y física de los jóvenes. Reino Unido, por ejemplo, anunció este mes restricciones previstas que van más lejos, ya que también afectarían a plataformas de videojuegos y de transmisión en directo.

La Comisión eSafety y ​la ministra de ‌Comunicaciones, Anika Wells, han dicho que preparan acciones legales contra varias plataformas, que se enfrentan a una multa de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34 millones de dólares estadounidenses) si se determina que han incumplido de forma sistémica la prohibición.

Reddit ha presentado una ⁠impugnación de la prohibición ante la Alta Corte, que aún se encuentra en audiencias preliminares. Reddit no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios el viernes.

Cuando la prohibición australiana entró en vigor en diciembre pasado, hubo reportes iniciales de que había cerrado millones de cuentas, pero padres han dicho y estudios han mostrado que el uso de redes sociales por parte de adolescentes apenas ha cambiado.

Un artículo ‌publicado esta semana en el British Medical Journal dijo que el 85% de los australianos de entre 12 y 15 años seguían usando redes sociales tres meses después de la entrada en vigor de la prohibición, según un estudio realizado con 408 adolescentes.

Dos tercios de los usuarios menores de edad siguieron conectados declarando ‌ellos mismos una edad superior a 16 años o publicando una selfi que la plataforma aceptó como correspondiente a una persona mayor de 16 años, dijo el ‌artículo.

"Pese a la intención ⁠de la (prohibición) de retrasar el acceso a las plataformas de redes sociales y reducir el potencial de daños en línea, ​se encontraron pocas pruebas de reducciones sustanciales inmediatas en el uso declarado de redes sociales por parte de adolescentes", señaló.

(1 dólar estadounidense = 1,4514 dólares australianos)

Con información de Reuters