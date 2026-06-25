París pide bajar el ritmo mientras la ola de calor deja decenas de muertos en Europa

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte del país, en París, Francia

La alcaldesa de París pidió el jueves a los ajetreados parisinos que bajaran el ritmo, mientras amplias zonas de Europa occidental seguían bajo los efectos de una ola de calor mortal que ‌ha causado decenas de muertes, interrumpido el suministro ‌eléctrico y obligado a cerrar escuelas y monumentos culturales.

París afrontaba otra jornada sofocante después de que las temperaturas en la capital francesa alcanzaran el miércoles un récord para junio de 40,9 grados Celsius.

Reino Unido también registró el miércoles su temperatura más alta para un mes de junio, con 36,1°C en el sur de Inglaterra, mientras una cúpula de calor de comienzos del verano se mantenía sobre gran parte de Europa occidental.

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MUERTES POR AHOGAMIENTO EN FRANCIA

Francia aplicó una serie de medidas contra las olas de calor después de que una registrada en 2003 causara casi 15.000 ​muertes adicionales, con los ancianos como ⁠los más afectados. Esta vez, los jóvenes eran motivo de especial preocupación.

"El perfil de las personas que ‌actualmente enfrentan riesgos para la salud no es necesariamente el que cabría esperar, es decir, ⁠los más vulnerables, porque están estrechamente vigilados y bien informados", dijo ⁠Emmanuel Grégoire, alcalde de París, a la cadena TF1.

"Más bien, se trata de personas de entre 50 y 70 años que en general gozan de buena salud, pero que creen que esto es simplemente un periodo normal y ⁠siguen con sus actividades habituales como si nada hubiera cambiado. De verdad, protéjanse", afirmó.

Al menos 48 personas ​han muerto ahogadas en Francia desde el inicio de la ola de calor ‌mientras intentaban refrescarse, según las autoridades, y dos niños ‌pequeños murieron por el calor dentro de un automóvil.

AUMENTA LA DEMANDA DE AIRE ACONDICIONADO

Los cambios introducidos en ⁠Francia desde la ola de calor de 2003 incluyeron controles regulares a las personas mayores y ofrecer a quienes viven en residencias de ancianos la posibilidad de pasar varias horas al día en una sala con aire acondicionado.

El aire acondicionado sigue siendo relativamente poco común en Europa, pero fabricantes asiáticos de estos equipos, como la surcoreana Samsung ​Electronics, la china Midea ‌y la japonesa Mitsubishi Electric, disfrutan de un auge de ventas, con una fuerte demanda de países como Francia, España e Italia.

La ola de calor está siendo impulsada por un patrón meteorológico conocido como bloqueo en Omega, que eleva las temperaturas hasta 18°C por encima de lo normal, según Reuters Climate Monitor.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega Omega, con una ⁠zona central abultada que atrapa el calor sobre determinadas regiones durante periodos prolongados, mientras el clima más fresco queda en sus márgenes. Las olas de calor y las tormentas se están intensificando por el cambio climático.

En Italia, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, convocó una reunión para abordar los riesgos después de que medios italianos informaran de que cinco personas murieron el miércoles en incidentes relacionados con el calor.

Las víctimas fueron dos agricultores en las provincias septentrionales de Lodi y Plasencia, otro hombre en un cementerio de la ciudad norteña de Pavía, un trabajador en la ciudad nororiental de Padua y un ‌hombre sin hogar en la ciudad meridional de Nápoles.

FIN DE SEMANA TÓRRIDO PARA ALEMANIA, ITALIA Y AUSTRIA

La agencia meteorológica de Francia dijo que el final de la ola de calor estaba a la vista, con temperaturas que bajarían gradualmente el viernes.

Sin embargo, Alemania, Austria e Italia parecían encaminadas a un fin de semana tórrido.

El Servicio Meteorológico Nacional de Alemania emitió avisos por calor extremo para una amplia zona del oeste del país, con temperaturas que se esperaba que subieran ‌a 38°C el jueves y a 41°C el viernes y el sábado.

El operador ferroviario nacional Deutsche Bahn ha ofrecido a los clientes la posibilidad de cancelar sus viajes debido al calor.

En la vecina Austria, el servicio meteorológico nacional emitió una alerta roja ‌por calor para el noreste ⁠del país, incluida Viena, este fin de semana, cuando la temperatura en la capital podría alcanzar un récord de 40°C.

Las condiciones más calurosas en Italia también se prevén entre el ​sábado y el lunes, con temperaturas de hasta 40°C —muy por encima de las medias estacionales—, especialmente en las llanuras del norte y en zonas interiores del centro.

Con información de Reuters