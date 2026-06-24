Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 24 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el detalle de pagos para este miércoles 24 de junio, con la consulta clave “cuándo cobro” que se repite entre jubilados, titulares de la Prestación por Desempleo y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo avanza con las últimas acreditaciones del mes, que incluyen el bono proporcional para quienes superan el haber mínimo y la cuota de la ayuda para desocupados. Los montos ya están depositados y los beneficiarios pueden acudir al banco según la terminación de su DNI.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, correspondientes a la jubilación máxima o al esquema de bono variable. La fecha es para documentos terminados en 2 y 3.

Haber mínimo garantizado: $403.317,99 + bono completo de $70.000 (solo para quienes perciben la mínima).

+ bono completo de (solo para quienes perciben la mínima). Quienes superan la mínima reciben un bono proporcional para alcanzar el tope; por ejemplo, con un haber de $433.317,99 se suma un extra de $40.000 , y con $443.317,99, $30.000 .

, y con $443.317,99, . Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas con DNI 2 y 3 también se acreditan hoy.

Prestación por Desempleo

La asistencia para desocupados está disponible este 24 de junio para los beneficiarios con DNI terminado en 6 y 7. El pago corresponde al mes vencido de mayo.

Monto mínimo: $181.500 .

. Monto máximo: $363.000 .

. El valor final se determina según el 75% del promedio de los últimos seis salarios, con los topes atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Este miércoles no hay pagos de la AUH programados. El calendario de la prestación para junio ya se completó entre el 8 y el 20 de junio, de acuerdo al cronograma oficial de la ANSES. El próximo pago extraordinario de $516.000 por única vez se espera para julio, sujeto a la confirmación de los requisitos que difundirá el organismo.