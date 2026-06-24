En México, el Mundial reaviva el dolor por la desaparición de seres queridos

Foto de archivo. En México, el Mundial reaviva el dolor por la desaparición de sus seres queridos

Idaly Juache, la ​hija de Norma Laguna, era delantera de un equipo de fútbol de Ciudad Juárez, a un paso de la frontera con Texas. Dos días después de disputar su partido del domingo por la noche, en 2010, la joven de 19 años desapareció.

Laguna aún ‌conserva la camiseta de fútbol naranja de su hija, ‌con el número 14. Ahora que el Mundial vuelve a México por primera vez en 40 años, Laguna afirma que el fútbol le recuerda a su hija desaparecida y a la vida que debería haber tenido.

"Ya pasaron muchos años, pero para nosotros no ha pasado el tiempo porque parece que fue ayer apenas", declaró Laguna a Reuters mientras unos chicos jugaban en el campo donde su hija solía entrenar todos los domingos sin falta.

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"Le hubiera gustado estar viendo los juegos"

Dos años después de la desaparición de Juache, se encontró un fragmento de cráneo de 10 centímetros de ancho en el lecho seco de un río a unos 70 kilómetros de distancia, junto a los restos de otras 26 mujeres ​y adolescentes. Se identificó como perteneciente a ⁠Juache, pero eso no supuso un gran alivio para Laguna.

"Mi hija no se fue en pedazos, se fue completa", afirmó.

México cuenta con ‌más de 135,000 personas desaparecidas, una cifra que se ha disparado desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón ⁠lanzó una guerra contra los cárteles de la droga del país.

Aunque el actual ⁠Gobierno sostiene que ayudar a las "madres buscadoras" es una prioridad, los familiares de los seres queridos desaparecidos se quejan de una burocracia ineficaz y de la falta de apoyo económico, ya que son ellos mismos quienes se encargan de las investigaciones, a menudo en zonas peligrosas donde operan ⁠cárteles violentos.

También sostienen que las elevadas tasas de casos sin resolver ocultan el alcance de la delincuencia violenta en el país ​latinoamericano.

Cuando Laguna comenzó a buscar a su hija, al principio se vio obligada a llevarse consigo ‌a sus otras tres hijas pequeñas, ya que no podía dejarlas ‌solas en casa. Pasó dos años recorriendo la ciudad, investigando los avistamientos de los que se había informado, según los cuales Juache ⁠se veía obligada a trabajar en bares y hoteles del centro.

Se unió a uno de los cientos de colectivos de base formados por familias de todo México que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Muchos de ellos se sumaron a las protestas en la capital el día de la inauguración del Mundial, ya que los familiares intentaban aprovechar la atención internacional para recabar apoyos.

LOS GRUPOS SIGUEN BUSCANDO

A más de 1.200 kilómetros al ​sur de Ciudad Juárez, ‌en las afueras de Jerez, en el centro del estado de Zacatecas, Ely Araiza, líder del grupo de buscadoras "Las Escarabajos", investigaba una pista anónima que había identificado posibles lugares de enterramiento en un antiguo rancho.

Advertida de que el rancho estaba bajo vigilancia armada casi constante, Araiza había esperado aproximadamente una semana para actuar; cuando llegó, la entrada estaba cerrada con candado, pero ella y un puñado de buscadoras más lograron entrar trepando por un trozo de valla de alambre aplastado.

Al final del ⁠lunes, Araiza y las demás habían desenterrado cuatro cadáveres, probablemente de hombres, incluido uno que fue hallado enterrado con los ojos vendados. También encontraron varios zapatos y prendas de ropa esparcidos por la propiedad, lo que les hizo sospechar que había sido utilizada para retener a víctimas de secuestro.

Mientras trabajaban, un comerciante local —cuyos dos hermanos desaparecieron hace un año— llevó algo de comida a las madres en el rancho, situado junto a un campo de béisbol de la zona.

Llamaron a la fiscalía general del estado, que, tras obtener una orden de registro, envió a investigadores con perros adiestrados y un equipo de seguridad.

En un mensaje de video, la Fiscalía General de Zacatecas afirmó que mantendría "una coordinación permanente con las familias" y utilizaría todos los recursos disponibles para ‌identificar los cadáveres y localizar a otras personas desaparecidas.

Araiza estimó que podrían tardar dos semanas en realizar las pruebas de ADN antes de que los resultados puedan cotejarse con las denuncias de personas desaparecidas en todo el estado.

"Jerez tiene muchas personas desaparecidas", afirmó.

TAMBIÉN DESAPARECIÓ UN ADOLESCENTE

La magnitud de la crisis de personas desaparecidas llevó en abril a un comité de la ONU sobre desapariciones forzadas a invocar —por primera vez en la historia— un mecanismo que insta a otros países a apoyar las investigaciones y el trabajo forense en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó enérgicamente la medida, alegando que estaba pensada ‌para casos en los que un Estado es cómplice de las desapariciones y que los sistemas de su país no estaban desbordados.

En el caso de Juache, un tribunal condenó en 2015 a cinco hombres a 697 años de prisión por atraerla a ella y a otras diez jóvenes con la falsa promesa ‌de mejores empleos, antes de obligarlas ⁠a vender sexo y drogas y, finalmente, asesinarlas.

Pero catorce años después de la desaparición de su hija, el nieto de Laguna, Edgar Ruiz, también desapareció tras aceptar que le llevaran en automóvil desde el mismo campo de fútbol ​en el que su tía solía jugar.

Tenía 17 años en aquel momento y lleva desaparecido dos años.

"Queremos saber nada más qué sucedió con él", afirmó. "Estoy en este camino por lo de mi hija y hoy voy a seguir para seguir buscando a mi nieto".

Con información de Reuters