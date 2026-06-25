Super Rigi: uno por uno, los diputados que votaron a favor y en contra

Diputados dio luz verde al proyecto oficialista.

En una extensa jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, popularmente denominado “Súper RIGI”. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, obtuvo el respaldo de 130 votos afirmativos, frente a 106 negativos y 7 abstenciones. El régimen busca otorgar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos destinados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.

Durante el debate, el diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la propuesta al argumentar que es una norma necesaria para revertir años de desinversión: “Hemos ahuyentado las inversiones y combatimos el capital. El capital no tiene patria, va donde hay negocios y seguridad institucional”.

Desde la vereda opuesta, el diputado Mario Manrique, de Unión por la Patria, fue contundente al rechazar el dictamen de mayoría. "Este no es un proyecto, es un negociado entre particulares”, cuestionó, y advirtió que la norma “es invotable porque choca contra la Constitución Nacional en, al menos, 10 artículos". En la misma sintonía, Itai Hagman señaló que la narrativa oficialista sobre la decadencia del país “es una mentira absoluta”.

A continuación, se detalla el listado de los diputados que participaron de la votación nominal, uno por uno, según su posición frente al proyecto:

Votos Afirmativos (130): entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentran legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Los votos positivos fueron de Aguero, Ajmechet, Almena, Almiron, Alvarez, Andreussi, Ansaloni, Arabia, Ardohain, Arrua, Avico, Banfi, Basualdo (Atilio), Becerra, Benegas Lynch, Bianchetti, Biella, Bonacci, Bongiovanni, Bornoroni, Brizuela, Bruno, Campero, Carrancio, Castelnuovo, Chiconi, Cipolini, Correa Llano, De Andreis, De Sensi, Diez, Emma, Falcone, Fargosi, Fernandez (Elia Marina), Fernandez Molero, Ferreyra, Figliuolo, Finocchiaro, Flores, Fregonese, Frias, Gallardo, Garcia (Alvaro), Garcia (Carlos), Garrido, Giampieri, Giudici, Goitia, Gonzales (Alfredo), Gonzalez (Alvaro), Gonzalez (Diogenes), Gonzalez (Gerardo), Gonzalez Estevarena, Gruber, Guzman, Hartfield, Herrera Ahuad, Holzman, Huesen, Humenuk, Ibañez, Jaime Quiroga, Laumann, Lemoine, Leone, Llano, Lluch, Longo, Macyszyn, Martinez (Alvaro), Matzkin, Maureira, Mayoraz, Medina, Metral Asensio, Molinuevo, Mondaca, Montenegro (Guillermo), Montenegro (Juan Pablo), Morchio, Moreno Ovalle, Muñoz, Nieri, Niveyro, Noguera, Ojeda, Outes, Pareja, Patiño Brizuela, Pauli, Pellegrini, Peluc, Petri, Petrovich, Picat, Picon Martinez, Ponce, Quintar, Ravera, Razzini, Reichardt, Riesco, Ritondo, Roca, Rodriguez (Miguel), Rodriguez Machado, Ruiz, Sanchez Wrba, Santillan Juarez Brahim, Santurio, Schneider, Soldano, Tomassoni, Torres (Ruben), Tortoriello, Tournier, Treffinger, Urien, Vancsik, Vasquez, Vega, Vera, Verasay, Visconti, Yeza, Zago y Zapata.

Votos Negativos (106): la oposición estuvo encabezada mayoritariamente por Unión por la Patria y los bloques de izquierda. Rechazaron la medida los legiladores Aguirre, Ali, Andino, Andrade, Araujo Hernandez, Aveiro, Barbur, Basterra, Basualdo (Carolina), Bordet, Borgatta, Bregman, Brugge, Cafiero, Campitelli, Campo, Campora, Carignano, Casas, Castagneto, Chica, Cisneros, Coletta, Daives, De la Rosa, De la Sota, Del Caño, Del Plá, Diaz, Dolce, Farias, Felix, Fernandez (Jorge), Ferran, Ferraro, Frade, Freites, Garcia (Maria Teresa), Giuliano, Glinski, Grabois, Gutierrez (Carlos), Gutierrez (Ramiro), Hadad, Hagman, Ianni, Juliano, Kirchner, Lanesan Sancho, Leiva, Lopez (Jimena), Lopez Pasquali, Lousteau, Luque, Mango, Manrique, Marin, Marino, Martinez (German), Michel, Miño, Molina, Monzon, Moreau, Moyano, Mukdise, Neder, Olmos, Osuna, Pagano, Palazzo, Parola, Pedrali, Penacca, Pichetto, Pietragalla Corti, Pitrola, Pokoik, Potenza, Propato, Rauschenberger, Roberto, Rossi, Salzmann, Sand, Schiaretti, Selva, Serquis, Siley, Snopek, Strada, Taiana, Tailhade, Tepp, Tita, Todero, Tolosa Paz, Trotta, Valdes, Volnovich, Yasky, Yedlin, Zaracho y Zulli.

Abstenciones (7): se abstuvieron los diputados Arrieta, Capozzi, Monguillot, Noblega, Nuñez, Rizzotti y Zigaran. Asimismo, se registraron 13 ausencias al momento de la votación.