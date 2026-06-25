A pedir de LLA y los aliados: Diputados aprobó el Super RIGI, el pago a "buitres" y un nuevo salvavidas para Adorni

A pedir de La Libertad Avanza (LLA), y con ayuda de sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto denominado "super RIGI" y la autorización del pago a dos fondos buitres por un total de U$S 171 millones. Además, volvieron a blindar a Manuel Adorni, rechazando dos pedidos para tratar la interpelación al Jefe de Gabinete, que le mintió al Congreso respecto a su incremento patrimonial.

Diputados aprobó el Super RIGI

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La Cámara de Diputados le dio sanción al Super RIGI por 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. De esta manera, el texto pasará al Senado.

"El capital no tiene patria, competimos con otros mercados y va donde hay otros negocios y seguridad institucional y no políticos como ustedes", lanzó el diputado nacional de LLA Bertie Benegas Lynch, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, en alusión a la bancada de Unión por la Patria.

Desde el peronismo, diputado nacional Mario Manrique afirmó que el proyecto de Super RIGI "le está diciendo a la industria nacional que se joda y a los laburantes argentinos que se van a quedar sin trabajo". También advirtió que el texto enviado por la Casa Rosada "choca con la Constitución en diez articulos".

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A su turno, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto afirmó que el denominado Super RIGI "no es una buena ley", ya que "estamos dando garantías extremas a negocios que iban a ser inversiones por sí mismo". Según sostuvo, el proyecto tiene "un fin bastante loable", pero que lo hace "a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo, pero sin compensación para los de trabajo intensivo".

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que "claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de (el titular de la empresa de Inteligencia Artificial aplicada a defensa Palantir) Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica".

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) establece la prioridad para las "nuevas actividades económicas", a las que define como "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación".

Diputados aprobó el pago a dos fondos buitres

La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la autorización de pagos a dos fondos buitres, Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, por un total de U$S 171 millones.

Los entendimientos fue aprobados por 139 votos a favor y 97 en contra. La negativa solo fue expresada por las bancadas de Unión por la Patria, FIT, Fernando Nóbrega y Fernando Monguilot de Elijo Catamarca y los bloques unipersonales de Jorge Fernández (Primero San Luis) y Marcela Pagano (Coherencia).

"Tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito", señaló Benegas Lynch. El ultraliberal destacó que se dio una "ardua y dificil negociación", "las condiciones de negociación de quita de un 30%" y que "se nos exime de pagar honorarios legales".

Por el rechazo, se expresó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, "Van a usar los textuales de ustedes para litigar con el Estado argentinos. Burradas dijeron", lanzó, a la vez que se quejó que el "dictamen de mayoría de LLA tiene nueve líneas".

Su compañera de bancada, Vanesa Siley denunció que "carecemos de información necesaria" ya que agregó: "No sabemos el número de ganancia porque no hay quita respecto a lo adquirido, porque no hay una sentencia".

Por su parte, Pichetto contrastó que el pago a los buitres "carece de asignación presupuestaria", mientras que el propio Javier Milei utilizó ese argumento para vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

"El proyecto incumpliría el artículo 38 de la ley 24.156, en los mismos términos que motivaron el veto con la ley de Financiamiento Universitario, con el agravante que en aquel caso existía una fuente mencionada, aunque el Ejecutivo la justificó de insuficiente. En este proyecto no se identifica fuente alguna, por este motivo voy a votar en contra de este proyecto", dijo Pichetto.

LLA y aliados volvieron a salvar a Adorni

Al inicio de la sesión, LLA y los aliados rechazaron dos pedidos de interpelación a Adorni. El primero había sido elevado por la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman y el otro de su par de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

"Ayer no había ninguno, hoy llegaron con cara de distraidos, haciendose el distraido, hablando por teléfono", lanzó Bregman contra los aliados, que el martes no asistieron a la sesión pedida por la oposición dura para tratar la interpelación a Adorni.

Ferraro, a su turno, señaló que "la mayoría del pueblo argentino y este Congreso le ha quitado la confianza para que ejerza el cargo de Jefe de Gabinete de la Nación". "Su situación es insostenible y nosotros tenemos tomar una decisión", afirmó el "lilito".

El pedido para tratar sobre tablas pedido por Ferraro obtuvo 122 votos a favor y 108 en contra, mientras que el de Bregman solo consiguió 104 por la positiva ni 125 por la negativa. El oficialismo obtuvo el respaldo de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Independencia y Producción y Trabajo.

Estos últimos dos bloques responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Marcelo Orrego (San Juan). Provincias Unidas registro varias ausencias a la hora de las dos votaciones, mientras que Innovación Federal (que contiene a varios oficialismos provinciales) tuvo diferencias en la votación y faltazos.

A diferencia de la solicitud hecha por Bregman, la de Ferraro obtuvo el acompañamiento del PRO. El jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, recogió el guante y respondió que calificó a la convocatoria del martes como un "show".

"Hoy queda demostrado que la ausencia de la sesión, a la que no fuimos invitados, el quorum le corresponde a quien convoca la sesión", protestó. Luego, Martínez le espetó: "Nadie te pide tanto, Cristian".

Diputados aprobó acuerdos con otros paises

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad cuatro convenios con otros paises. Dos de ellos son sobre seguridad social y fueron rubricados con Suiza y con San Marino, respectivamente.

Por otra parte, se sancionó un acuerdo con Italia, destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y otro con Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Los cuatro textos contaban con media sanción del Senado.

Bullrich sumó un diputado

"¡Adrián, Adrián! Ravier, Ravier! ¡Dale loco, la puta madre!", se quejó Menem, que tenía el micrófono abierto, con el diputado que asumirá como vocero presidencial. Mientras el titular de la Cámara de Diputados estaba tratando de coordinar el quórum, faltando cuatro minutos para que comience la sesión.

El designado para ocupar el cargo que extraoficialmente le correspondía a Adorni se había levantado, comentaron fuentes parlamentarias, a saludar a la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

La ex ministra de seguridad había ido a presenciar la jura del reemplazante de Ravier, el pampeano Martín Matzkin. El dirigente responde a Bullrich, que aumenta su cantidad de dirigentes propios en la bancada de LLA.