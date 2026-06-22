Adorni buscará gambetear las interpelaciones de Diputados y el Senado

Manuel Adorni se enfrentará esta semana a la Cámara de Diputados y al Senado, y se pone en juego la posibilidad de que, por primera vez en la historia, un jefe de Gabinete sea removido de su cargo. El martes, la oposición buscará sesionar para tratar una serie de interpelaciones al ministro coordinador. El jueves, se discutirá un pedido del peronismo para que se apersone la semana siguiente en la Cámara Alta, con miras a una moción de censura. La Libertad Avanza (LLA) intentará minimizar la presión contra el funcionario, que entre las dificultades para justificar su crecimiento patrimonial, le mintió al Congreso.

Round 1: Diputados

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La oposición en la Diputados presentó un pedido de sesión para el 23 de junio, que todavía no fue oficialmente convocada. Allí se tratarían dos pedidos de interpelaciones al jefe de Gabinete y cuatro pedidos de informe.

Para el miércoles, señaló a El Destape una fuente que se encontraba contando números para el quórum, estaban en 120. Otras voces calculaban que faltaban 15 para los 129 necesarios para arrancar la sesión. Desde el entorno de una diputada oficialista conjeturaban que la oposición no tenía los números necesarios.

Las firmas del pedido de sesión hacen presumir que se sentarán Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y unos 13 de Provincias Unidas. Quizás se les pueda unir el larretista Álvaro González y Marcela Pagano, enfrentada al gobierno del presidente Javier Milei.

El viernes, la diputada de Defendamos Córdoba Natalia De la Sota anunció que se sentará para pedir la interpelación de Adorni y que respaldará la moción de censura. "El asunto es suficientemente grave y serio como para que algunos cambien de posición o se hagan los desentendidos. La sociedad merece claridad y coherencia", afirmó la cordobesa a través de su cuenta de X.

Un diputado que se sentará el martes en su escaño advirtió que no tienen en claro que "cómo impacta lo del Senado: si incentiva o le da excusa a algunos 'blandos' como el Pro, para poder decir 'no dan quorum en Diputados, porque, total, del otro lado se encargarán'".

A diferencia de lo que sucede en el bloque del Senado, donde la indignación contra el Jefe de Gabinete es mayor, en la bancada del PRO de Diputados avisan que "sin definición" es el estado actual sobre cómo se moverán. Algo parecido pasa en sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR). "No se decidió. Están esperando que renuncie", revelaron.

Natalia De la Sota

Otros aliados tienen otras posturas. "Vamos a dar quorum y votar interpelación. Censura, ya veremos", afirmó a este medio el diputado del Movimiento de Integración y Desarollo (MID) Eduardo Falcone.

Resta saber qué harán los bloques provinciales, con terminales en los gobernadores. "El que lo quiera sacar, es funcional al Gobierno. Hay que dejarlo que siga limando", reflexionó en estricto off un representante de una provincia que se encuentra arriba en el mapa argentino.

Quizás LLA zafe de la convocatoria a Adorni esta semana, pero le espera otra semana con el recinto abierto. La semana pasada, en las comisiones se dio dictamen a la autorización de pagos a dos fondos "buitres" por un total de U$S 171 millones. Este entendimiento, que ya tiene media sanción del Senado, debe aprobarse antes del 30 de junio para que no se caiga.

Round 2: Senado

El temario de la sesión del Senado que se hará el jueves, con horario todavía sin definir, incluye cinco convenios internacionales, de la Argentina con Estados Unidos, Ucrania, Mercosur, Chile y Colombia, respectivamente; seis acuerdos para designaciones de diplomáticos, siete pliegos judiciales, incluyendo el del juez Víctor Pesino, que falló a favor de la reforma laboral del gobierno de Milei, y el proyecto de ley de Hojarasca, que cuenta con media sanción de Diputados.

Si bien este último era el proyecto por el que LLA impulsaba la sesión, que iba a ser la semana pasada, al temario se le sumó el proyecto de resolución del interbloque Popular para interpelar a Adorni, con miras a una moción de censura. Fuentes del peronismo afirmaron a El Destape que tienen los números para hacer comparecer al Jefe de Gabinete.

La sesión del Senado prevista para el jueves parece ser cosa juzgada para Adorni: la oposición, impulsada por el interbloque Popular, avanzaría con una interpelación, que derivaría en una moción de censura. Sin embargo, en LLA buscan un último recurso para volver a salvar al jaqueado jefe de Gabinete envuelto en cientos de escándalos por presunto enriquecimiento ilícito.

Juez Víctor Pesino

"Todos consideramos que tiene que ser por dos tercios", comentó a El Destape una fuente de la bancada mileísta. El bloque de LLA sostiene que para tratar el proyecto de interpelación se debería pedir en el recinto que se trate sobre tablas, por lo que se necesitarían las dos terceras partes del Cuerpo: es decir, 48. De esta manera, no necesitarían la mayoría simple de la mitad más uno: 37.

En el acta de la reunión de labor parlamentaria, que se celebró el miércoles pasado por la noche, figura en los asuntos acordados a considerar las potenciales mociones. Quizás ocurra un deja vú de lo que sucedió en la última sesión, cuando el oficialismo metió 23 pliegos de designaciones judiciales que no habían formado parte de un acuerdo entre los presentes de bloque. Los pliegos estaban en el acta, pero no tenía en número de Orden del Día.

El reclamo del bloque de LLA podría ser contradictorio con lo que había afirmado la propia jefa de la bancada, Patricia Bullrich, tras la reunión de labor, ya que había afirmado que se podía proceder al tratamiento de la interpelación sin que el expediente tenga que pasar previamente por comisiones. "Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución (101) y requiere mayoría absoluta", había dicho la senadora a los periodistas presentes.

"Sólo podría ser por presión de la Rosada, porque Patricia hizo el acuerdo de labor", especuló una voz que conoce la vida interna de la bancada oficialista y que señaló como autora material e intelectual de esa presión a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Al cierre de la jornada del viernes, desde el oficialismo reconocieron que insistirán en una nueva reunión de labor parlamentaria en los días previos a la sesión prevista para el jueves. "Es para aclarar eso", acotaron.

Si la interpelación prospera, Adorni debe concurrir siete días después de la aprobación, el 2 de julio; fecha en la que el jefe de Gabinete esperaba dar su informe de gestión ante el Senado. De avanzar la jugada mileista, el ministro coordinador, que no pudo explicar sus presuntas irregularidades patrimoniales y que derivaron en contradicciones al Congreso, solo vendrá a hacer su presentación de rutina y responder las preguntas de los senadores.

La saga de revelaciones sobre las irregularidades patrimoniales de Adorni paralizaron al gobierno de Javier y Karina Milei, siendo estos dos los únicos dispuestos a tirarse arriba de la granada que es el jefe de Gabinete. Este viernes, el Presidente atinó a moverse: nombró al diputado Adrián Ravier como vocero Presidencial, un cargo que ocupó el ministro coordinador y que continuaba ejerciendo informalmente, hasta que sus peripecias lo dejaron muteado.

Habrá que ver si este cambio de piezas será el comienzo del desplazamiento progresivo de Adorni, antes de que se complique más su frente judicial. Milei afirma que lo respalda y lo mostró exhibiéndolo en el acto del Día de la Bandera el sábado. En la Casa Rosada afirman que si el Congreso desbanca al Jefe de Gabinete, el presidente lo nombraría de nuevo.