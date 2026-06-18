Milei amenaza al Congreso: si echan a Adorni, lo vuelve a designar

El Presidente Javier Milei amenaza con volver a designar a Manuel Adorni si el Congreso lograr aprobar una moción de censura para eyectarlo de su cargo. En el oficialismo son contundentes: "Lo vamos a bancar hasta el final", afirmaron fuentes gubernamentales a El Destape. Los libertarios igualmente advierten: "Lo único que cambiaría la cosa es si hay una condena".

En el Gobierno aún no confirman si la reposición de Adorni se daría en el mismo cargo como jefe de Gabinete o en otro lugar en el organigrama del Estado. Por ahora, una embajada o consulado están descartados. Una fuente del Gobierno expresó ante este portal: "Si lo volvemos a designar en otro cargo algunos nos van a tildar de casta. Pero no nos pega tanto lo de la casta en el núcleo duro", adelantó a El Destape.

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Milei está convencido de que Adorni debe seguir en su cargo. El Gobierno negocia con gobernadores y legisladores hasta último momento con el tridente Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y una resignada Patricia Bullrich.

La oposición le dio el miércoles pasado una semana a Milei para que lo eche a Adorni. La semana que viene volverá a debatir y de no prosperar una solución, impulsados por el PRO, el Senado y Diputados se preparan para finalmente aprobar la moción de censura en la primera semana de julio y echar al jefe de Gabinete, situación inédita para nuestro país.

En el Gobierno hay seguridad de que la oposición tiene los votos en el Senado y en Diputados para echar a Adorni. Si bien hay divisiones, el PRO en su mayoría apoya el despido al jefe de Gabinete. Los aliados provinciales y los radicales son los que tienen más dudas

Una persona del entorno de Milei dio su parecer ante El Destape sobre los motivos del Presidente para sostener a Adorni: "Javier tiene un pensamiento muy lineal y de cierta ingenuidad. Se preguntará '¿por qué tengo que cancelar a un tipo que con los sobresueldos que cobramos todos la hizo mal y tuvo que mentir por 500 mil dólares cuando hay funcionarios como Ritondo y Macri que con las offshore se hicieron millones de dólares y andan por la vida predicando honestidad fiscal, tributaria y financiera?'. Eso lo revela y dice: 'No, eso conmigo no va'. Va por ahí la mano".

Mientras tanto, los Milei lo mostrarán a Adorni este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Presidencia solicitó una convocatoria importante de funcionarios a ese evento, como una muestra de apoyo al Gobierno y al exvocero. Quien también asistirá a ese lugar es Victoria Villarruel. La vicepresidenta aún no sabe qué zona le tocará, porque depende del protocolo que arme Karina Milei.