Conmoción por el estado de salud de Chiche Gelblung: “Fue internado”

Ángel de Brito reveló el cuadro de salud que atraviesa Chiche Gelblung en vivo.

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, Ángel de Brito reveló que el periodista Chiche Gelblung debió ser internado en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un problema de salud. Además, contó que permaneció bajo observación médica hasta lograr estabilizar su cuadro.

Según explicó el conductor, todo comenzó con una complicación respiratoria poco después de que Gelblung retomara su actividad laboral en televisión: “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron. Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”.

Luego, De Brito aseguró: “Hoy le dan el alta y puede volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar”. Además, reveló que el periodista atraviesa un difícil momento a nivel laboral: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”.

Los antecedentes médicos de Chiche Gelblung

A lo largo de los últimos años, Chiche Gelblung atravesó distintos problemas de salud que pusieron en riesgo su bienestar. Entre ellos, sufrió una descompensación cardíaca que requirió la colocación de stents, un cuadro de trombosis en los miembros inferiores y, más recientemente, un episodio de insuficiencia pulmonar que desencadenó una nueva internación.

A pesar de estos antecedentes médicos y de sus 82 años, el reconocido periodista siempre logró recuperarse y regresar a su rutina laboral gracias a su principal motivación para seguir adelante. En ese sentido, luego de permanecer bajo observación médica y recibir el alta, Gelblung retomará sus actividades habituales.

Asimismo, durante una charla para La Nación+, el periodista aseguró: “Voy peleándola, porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien. Comencé en la televisión a los 50 años, la edad en la que muchos piensan en el retiro, venía de la gráfica, pero la gente me preguntaba qué había hecho antes. La gente que, en aquellos tiempos me puteaba, era la que, esa noche, me aplaudía. Más allá de lo del “ET”, teníamos grandes producciones, viajábamos por todo el mundo”.