Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung: así está hoy el periodista tras su internación

Desde su ingreso al Sanatorio Mater Dei, el conductor permanece bajo monitoreo constante de los especialistas

El conductor de 82 años permanece bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sufrido una desmejora en su estado de salud. Según trascendió, la situación estuvo vinculada a una reciente intervención médica y a un accidente doméstico que obligó a los especialistas a tomar medidas preventivas.

Frente a este cuadro, el equipo médico decidió su internación inmediata para realizar un seguimiento constante de su evolución. Desde entonces, Chiche Gelblung permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibe los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

Si bien la noticia generó inquietud debido a su edad y antecedentes recientes, con el correr de los días comenzaron a conocerse señales positivas respecto de su estado general.

Qué se sabe sobre la evolución del periodista

Las últimas informaciones indican que el periodista presenta signos favorables en su recuperación. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para recibir el alta médica, los avances registrados en las últimas jornadas fueron recibidos con optimismo por su entorno.

Una de las señales más alentadoras ocurrió durante el fin de semana, cuando Chiche Gelblung retomó el contacto con colegas y participó de una conversación relacionada con temas de actualidad, demostrando interés por las noticias y lucidez para analizar los acontecimientos más recientes.

La reaparición pública del conductor permitió llevar tranquilidad a quienes seguían de cerca su evolución, ya que dejó en evidencia que continúa atento a la realidad política y social del país.

La videollamada que mostró cómo está hoy Chiche Gelblung

Los detalles de ese intercambio fueron revelados durante una emisión de Infama, programa conducido por Marcela Tauro en América TV. Según explicó Pablo Layus, la iniciativa surgió mientras compartía una charla con la conductora antes de salir al aire. "Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos", contó el periodista.

Más allá de su estado de salud, quienes pudieron hablar con Chiche Gelblung destacaron que conserva intacto su espíritu periodístico

La respuesta no tardó en llegar. De acuerdo con el relato de Tauro, Gelblung decidió realizar una videollamada para conversar con ambos. "Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus. Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina", reveló la conductora.

El episodio permitió observar que el histórico periodista mantiene intacta una de las características que marcaron toda su trayectoria: su permanente interés por la información.

La pasión por el periodismo de Chiche Gelblung que sigue intacta

Más allá del proceso de recuperación, quienes hablaron con Chiche Gelblung destacaron que continúa siguiendo de cerca los principales temas que ocupan la agenda mediática. Marcela Tauro resaltó especialmente ese aspecto al referirse al encuentro virtual que mantuvieron. "Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso", afirmó la conductora.

Mientras permanece internado y bajo observación médica, el periodista sigue mostrando el mismo compromiso con la actualidad que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos. Aunque aún no hay precisiones sobre cuándo abandonará el sanatorio, las señales positivas conocidas en los últimos días alimentan las expectativas de una recuperación favorable.