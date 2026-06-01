Jugadores del PSG celebran nuevo título en la Champions junto al público del Abierto de Francia

Los futbolistas del Paris Saint-Germain mostraron el lunes sus trofeos de la Liga de Campeones ante el público del Abierto de Francia, dos días después de ganar la máxima competición europea de clubes por segunda vez consecutiva.
El PSG venció al Arsenal 4-3 en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el Puskas Arena el fin de semana.
"Les traemos la segunda estrella, estamos orgullosos y felices. Queremos dar las gracias a todo el club, es una victoria colectiva", dijo Désiré Doué en la pista Philippe Chatrier tras presentar el primer trofeo ganado el año pasado tras una victoria 5-0 en la final contra el Inter de Milán.
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A continuación, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola presentaron el trofeo ganado el sábado.
"Hemos vivido momentos extraordinarios con esta plantilla y queremos ganar un tercer título, pero primero tenemos el Mundial con Francia", dijo Dembélé.
Dembélé, Warren Zaire-Emery, Barcola y Doué se incorporarán a la concentración de Francia el martes para comenzar sus preparativos para el Mundial.
Francia se enfrentará a Costa de Marfil en Nantes el jueves y a Irlanda del Norte el próximo lunes en Lille antes de volar a Estados Unidos para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
Los Bleus quedaron encuadrados en el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega.
Con información de Reuters