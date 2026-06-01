Serena hará su esperado regreso en el Torneo de Queen's este mes

FOTO DE ARCHIVO: Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 4 de junio de 2021. Serena Williams de Estados Unidos en acción durante su partido de tercera ronda contra su compatriota Danielle Rose Collins

La ​estadounidense Serena Williams anunció el lunes su esperado regreso al tenis de competición tras una ‌prolongada ausencia, con ‌motivo del Torneo de Queen's Club de este mes, en el que la jugadora de 44 años reavivará los recuerdos de su dominio a lo largo de dos décadas.

Williams, que ganó el último de sus 23 títulos de Grand Slam ​en individuales en ⁠2017 y no ha competido desde el Abierto ‌de Estados Unidos de 2022, recibió ⁠una invitación para participar en ⁠el cuadro de dobles, informó el club londinense en un comunicado.

La tenista publicó un video en las ⁠redes sociales en el que se la ​veía saliendo de una pista de ‌tenis hacia su teléfono, ‌que no paraba de sonar. "Supongo que todo el ⁠mundo se ha enterado de la noticia", dijo, mientras que la publicación llevaba el pie de foto: "Las buenas noticias vuelan".

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Las especulaciones sobre el ​regreso de ‌Williams se habían intensificado después de que se le autorizó a participar oficialmente en torneos tras reincorporarse al grupo de control antidopaje del tenis el año pasado.

"El Queen’s ⁠Club me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo la ex número uno del mundo, ahora madre de dos hijas. "La hierba me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada por volver a competir ‌en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte".

Varios informes de los medios británicos indicaron que Williams formará pareja con la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, tras solicitar una invitación para el ‌torneo que se celebrará del 8 al 14 de junio.

La atención se centrará ahora en si Wimbledon, donde ‌Williams ganó siete ⁠títulos individuales, le ofrecerá también la oportunidad de competir en el All England ​Club cuando el Grand Slam sobre hierba dé comienzo el 29 de junio.

Con información de Reuters