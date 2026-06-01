Así juega Uzbekistán, una de las selecciones debutantes del Mundial 2026

La Selección de Uzbekistán, apodada en el continente asiático como los "Lobos Blancos", protagoniza una de las evoluciones más serias, sostenidas y meritorias del fútbol de Asia Central en las últimas décadas. Tras la independencia del país en la década de 1990, la federación uzbeka estructuró un plan de desarrollo que transformó por completo su realidad competitiva.

El conjunto uzbeko ha sabido edificar una identidad de juego sumamente respetable, caracterizada por un orden táctico estricto, un despliegue físico extenuante y una notable riqueza técnica en ofensiva. Tras haber quedado a las puertas de la clasificación en múltiples oportunidades por detalles milimétricos, su presencia internacional ratifica su crecimiento.

Este Mundial El seleccionado de los Lobos Blancos hace su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol internacional, alcanzando una clasificación histórica que corona más de dos décadas de constante evolución profesional.

Así juega Srečko Katanec

El experimentado director técnico esloveno ha impuesto en el combinado uzbeko un libreto táctico sumamente pragmático, ordenado y con un fuerte énfasis en la solidez del sistema defensivo. Su esquema madre se asienta sobre una rígida línea de tres marcadores centrales que muta a un compacto 5-4-1 al momento de replegarse.

Bajo la rigurosa tutela de Katanec, Uzbekistán no asume riesgos innecesarios en la salida y confía plenamente en su capacidad para proteger el área propia achicando espacios hacia atrás. La premisa fundamental consiste en morder en la zona media para forzar el error rival y salir disparados al contragolpe directo.

La estructura colectiva diseñada por el entrenador explota al máximo la fortaleza física de sus defensores y el compromiso solidario de los mediocampistas para realizar los relevos. Esta disciplina posicional innegociable transforma al equipo en un bloque sumamente corto, rocoso en su propia área y muy punzante en transiciones ofensivas.

Con Eldor Shomurodov como figura, así juega Uzbekistán

El experimentado, potente y talentoso delantero de la Roma de Italia se erige como la máxima bandera, el gran capitán y la referencia ofensiva indiscutida de la selección. Shomurodov aporta una cuota de jerarquía internacional invaluable en los últimos metros de la cancha, aguantando la pelota de espaldas con enorme suficiencia física.

Cuando el circuito de juego directo logra conectar con los desmarques al espacio de su principal referente de área, el ataque uzbeko adquiere una peligrosidad inminente. Su capacidad para pivotear y arrastrar marcas dobles abre pasillos clave para las proyecciones en velocidad de los volantes externos que llegan por sorpresa.

El andamiaje diseñado por Srečko Katanec se apoya por completo en la capacidad destructiva y el sacrificio de su capitán en el frente de ataque. Su valiosa experiencia en la élite absoluta de la Serie A de Italia le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para sostener el peso de los partidos más complejos de la competencia.

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Este Mundial: Debutante absoluto en la competición

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