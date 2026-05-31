Cine convertido en música: así es la nueva canción inspirada en la película Antes del Amanecer

Un español se basó en el filme Antes del Amanecer para escribir su nueva canción.

Un cantante español dedicó una de sus nuevas composiciones a uno de los filmes de culto más populares del cine, Antes del Amanecer. Se trata de Álvaro de Luna, quien presentó su canción Hasta el amanecer como un nuevo anticipo de su siguiente producción discográfica, titulada Azulejos.

La propuesta audiovisual que acompaña al lanzamiento toma como referencia estética y narrativa al largometraje de culto Before Sunrise (Antes del amanecer), trasladando el rodaje a la ciudad de Viena. A través de un recorrido por las locaciones más emblemáticas de la película, el clip relata la vivencia de un romance efímero y de gran intensidad que concluye con la llegada del día.

Este estreno coincide con la planificación de su próxima serie de conciertos, denominada Dime dónde estás tour. La gira contempla una serie de actuaciones en diversos escenarios y festivales del territorio español durante el transcurso de los meses venideros, consolidando el presente profesional del intérprete tanto en el ámbito de las grabaciones de estudio como en sus presentaciones en vivo.

Cabe recordar que el largometraje Antes del amanecer fue estrenado en 1995 bajo la dirección de Richard Linklater y con guion coescrito junto a Kim Krizan, se posiciona como una obra de referencia dentro del cine romántico contemporáneo. El argumento se enfoca en Jesse y Céline, interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy, un joven estadounidense y una estudiante francesa que se conocen de forma casual a bordo de un tren.

Álvaro de Luna.

Cómo está hecha la película Antes del Amanecer

La propuesta narrativa destaca por su enfoque minimalista, donde la dinámica central elude los giros argumentales complejos para concentrarse en las caminatas y los extensos diálogos entre ambos personajes. A través de estas interacciones, se exponen de forma minuciosa sus respectivas visiones sobre la existencia y las relaciones humanas, contrastando el escepticismo inicial de Jesse con el temperamento sensible pero analítico de Céline.

La conciencia de contar con un límite de tiempo preciso actúa como un catalizador que acelera su nivel de intimidad y confidencialidad, bajo la premisa compartida de que se trataría de un encuentro único e irrepetible. La producción obtuvo una recepción altamente favorable por parte de la crítica especializada. Tras este lanzamiento, los personajes de Jesse y Céline tuvieron una aparición posterior en la película animada Waking Life, también dirigida por Linklater.

Asimismo, el universo de la historia se expandió con el desarrollo de dos secuelas cinematográficas: Antes del atardecer (Before Sunset, 2004), que retoma el vínculo afectivo nueve años después del suceso original, y Antes de la medianoche (Before Midnight, 2013), la cual retrata la realidad de la pareja dieciocho años más tarde.