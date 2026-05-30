Villarruel volvió a reivindicar la represión militar de los 70: "Accionar terrorista"

A través de un mensaje por el Día del Ejército, la vicepresidenta Victoria Villarruel reabrió la polémica sobre la represión militar al reivindicar el combate al "accionar terrorista" de las organizaciones guerrilleras durante la década del '70.

“Como hija de un militar del Ejército que combatió en Tucumán frente al accionar terrorista del ERP y que también defendió nuestra soberanía en Malvinas, sé del sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina que hay detrás de cada servicio. ¡Feliz Día del Ejército Argentino! ¡Viva la Patria!”, expresó la titular del Senado a través de su cuenta de X.

En la publicación, en la que destacó como hitos del Ejército argentino como "las campañas libertadoras del General San Martín" y "la defensa de nuestra soberanía en Malvinas", Villarruel mencionó el denominado Operativo Independencia, ordenado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1975, buscó neutralizar a los focos de la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el monte tucumano.

Esta acción represiva es considerada una precuela de la violencia estatal que dominaría en la dictadura cívico militar que gobernaría de facto la Argentina desde 1976 a 1983, previo derrocamiento del gobierno de "Isabel" Perón.

A través de este mensaje público, la vicepresidenta buscó resaltar los lazos de su historia familiar con la tradición militar del país, destacando el doble rol de su progenitor tanto en los conflictos internos de mediados de los años setenta como en el posterior teatro de operaciones de las Islas Malvinas durante el año 1982. Ya en democracia, cinco años después, Eduardo Villarruel se negaría a jurar por la Constitución de la Nación, por lo que fue encarcelado.

Villarruel saltó a la escena política por su defensa de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad y por igualar la violencia guerrilera con la represión ilegal de la dictadura militar. En suma, la Vice busca tejer vínculos con el sector castrense, pese a que el presidente Javier Milei le negó la custodia del Ministerio de Defensa.

Es por eso que también ataca al ex titular de la cartera, Luis Petri. Semanas atrás, la Vice, a través de su su cuenta de X, le endilgó a Petri "sus cosplays" los "trencitos de la alegría con el Presidente", "el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas", durante su paso por el ministerio de Defensa.

"El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", lanzó la titular del Senado el mes pasado.