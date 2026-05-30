Holm, de Suecia, se perderá el Mundial por lesión; convocan a Johansson

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias de la UEFA - Grupo B - Suiza vs Suecia

​El defensa sueco Emil Holm ha sufrido una ‌lesión muscular ‌y se perderá el Mundial, por lo que Herman Johansson ha sido convocado como sustituto, según anunció el sábado la Federación ​Sueca de ⁠Fútbol (SVFF).

Holm, de 26 años, ‌cedido por el ⁠Bolonia a la ⁠Juventus, formaba parte de la convocatoria de Graham Potter anunciada ⁠el 12 de mayo, ​pero se espera ‌que esté de ‌baja varias semanas.

La SVFF ⁠ha informado de que el centrocampista del FC Dallas Johansson, de 28 ​años, ‌se ha incorporado a la concentración de la selección en Estocolmo para sustituir a Holm.

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«He ⁠luchado toda mi vida para representar a mi país en un Mundial... y que una lesión me lo quite. Duele mucho», declaró Holm ‌en un comunicado.

Suecia debutará en el Grupo F contra Túnez en Guadalupe, México, el 14 de junio, antes ‌de disputar dos partidos al otro lado de la frontera, ‌en Texas: ⁠contra Países Bajos en Houston y ​contra Japón en Arlington.

(Reportaje de Mohamed Yossry en El Cairo; edición de Ken Ferris)