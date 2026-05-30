Holm, de Suecia, se perderá el Mundial por lesión; convocan a Johansson

El defensa sueco Emil Holm ha sufrido una lesión muscular y se perderá el Mundial, por lo que Herman Johansson ha sido convocado como sustituto, según anunció el sábado la Federación Sueca de Fútbol (SVFF).
Holm, de 26 años, cedido por el Bolonia a la Juventus, formaba parte de la convocatoria de Graham Potter anunciada el 12 de mayo, pero se espera que esté de baja varias semanas.
La SVFF ha informado de que el centrocampista del FC Dallas Johansson, de 28 años, se ha incorporado a la concentración de la selección en Estocolmo para sustituir a Holm.
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«He luchado toda mi vida para representar a mi país en un Mundial... y que una lesión me lo quite. Duele mucho», declaró Holm en un comunicado.
Suecia debutará en el Grupo F contra Túnez en Guadalupe, México, el 14 de junio, antes de disputar dos partidos al otro lado de la frontera, en Texas: contra Países Bajos en Houston y contra Japón en Arlington.
(Reportaje de Mohamed Yossry en El Cairo; edición de Ken Ferris)