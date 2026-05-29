Delantero Luis Díaz dice llega en un momento increíble para cumplir sueño de jugar un Mundial

Luis Diaz de Colombia durante el entrenamiento en Bogotá

El ​delantero colombiano Luis Díaz reconoció el viernes que llega en un gran momento futbolístico para cumplir su sueño ‌de jugar un Mundial ‌y anunció que lo dará todo para dejar en alto el nombre de la selección y de su país en la competición más importante del fútbol.

Díaz, quien juega en el Bayern Múnich de Alemania, es la figura de Colombia para el Mundial 2026 y es considerado uno de los jugadores más ​desequilibrantes del fútbol ⁠sudamericano y europeo.

El futbolista combina velocidad, presión y cambios rápidos ‌de dirección con movimientos precisos para desbordar rivales ⁠y marcar goles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy muy bien, muy ⁠feliz, está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico, me siento muy tranquilo, muy en paz", ⁠dijo en declaraciones a periodistas en Bogotá, donde la ​selección cafetera inició su preparación para el ‌Mundial.

"Creo que llegó en un ‌momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar ⁠en alto a nuestra selección y a nuestro país", aseguró.

En su primera temporada con el Bayern Múnich, Díaz disputó más de 50 partidos, marcó 26 goles, dio 23 asistencias y ​ganó la ‌Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania, a lo que se sumó una destacada participación en la Champions League.

En su niñez, "Lucho" jugó fútbol descalzo en las calles de arena de Barrancas, su caluroso pueblo ⁠natal ubicado en la península de La Guajira, en el noreste del país, donde creció en medio de la pobreza y sufrió desnutrición.

Aunque su carrera fue difícil, superó los obstáculos gracias a su talento y resiliencia.

"Voy a cumplir el sueño y estoy muy ansioso. Voy a dejar todo para dejarlos bien representados, que es ‌lo que más quiero", declaró el delantero al ser preguntado sobre las expectativas de la afición por su gran desempeño con el Bayern Múnich.

"No se preocupen que voy a darlo todo para que ellos se sientan bien representados", aseguró en respuesta a las ‌expectativas de la afición.

Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y la República del Congo en el Grupo K de la Copa del Mundo ‌que se jugará ⁠en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección colombiana, dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, jugará ​el lunes un partido amistoso contra Costa Rica en Bogotá y luego enfrentará a Jordania en San Diego, Estados Unidos, antes de iniciar su competencia en el Mundial.

Con información de Reuters