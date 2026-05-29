Lula le respondió a Trump por señalar como "terroristas" a dos bandas criminales de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le respondió este viernes a Estados Unidos que Brasil no aceptará "ser tratado como niños", después de que Marco Rubio, por orden del presidente Donald Trump, clasificara como "organizaciones terroristas" al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos bandas criminales más importantes de Río de Janeiro.

En paralelo, el mandatario brasileño acusó al senador Flávio Bolsonaro de no tener vergüenza para "traicionar a la Patria y pedir la intervención" de Washington. También afirmó que aceptará la ayuda de Trump si "empieza por extraditar a Brasil a los cabecillas" de las bandas narcos brasileñas que viven en Miami.

El presidente Trump lanzó, a mediados del año pasado, un operativo de seguridad contra las presuntas bandas narco que llevan droga desde Sudamérica a Estados Unidos por el Pacífico Sur. En paralelo, en octubre pasado hubo una balacera de tres días en Río de Janeiro entre policías de Brasil y miembros del Comando Vermelho. Fue entonces cuando el hijo primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro le pidió al jefe de la Casa Blanca que interviniera militarmente la costa brasileña del Atlántico Sur y expandiera su ofensiva a esa región. Conmocionados, varios miembros del gobierno de Lula repudiaron el pedido y condenaron al senador liberal.

En línea con aquella petición, en su viaje a Washington de esta semana, Bolsonaro Jr le pidió a Trump que declare como organizaciones terroristas al CV y al PCC. "Eso son lo que son", sostuvo el senador durante una conferencia de prensa en Washington minutos después de reunirse con el magnate republicano. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ratificó el anuncio el jueves 28 a través de un posteo en su cuenta de X.

"No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita", dijo Lula en un discurso en el municipio de Laranjeiras, en el noreste del país, durante la inauguración de una obra. El mandatario carioca reconoció que el PCC y el CV "son organizaciones terroristas para las personas que viven en la periferia de las grandes ciudades".

Sin embargo, recalcó que Brasil combatirá a las bandas "con sus propias leyes, con sus medios y sus cuerpos de seguridad".

El gobierno de Brasil repudió a Trump y el presidente Lula le reclamó a Trump habilitar extradiciones

Sobre el final de su discurso, el presidente Lula aseguró que aceptará la colaboración extranjera en el combate al crimen organizado, pero retó a Trump diciendo que si desea ayudar a Brasil, que "comience por extraditar a los cabecillas de bandas brasileñas que viven en Miami".

Mientras Lula hablaba, el Gobierno brasileño divulgó un comunicado oficial en el que advirtió que no aceptarán "el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero" que sirvan de pretexto "para atacar su soberanía".

"Cualquier colaboración internacional para el combate a las facciones es bienvenida. Estamos dispuestos a construir soluciones conjuntos benéficas a los países involucrados. Pero no aceptamos el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía", afirmaron desde Brasilia en un comunicado.