EEUU tiene intención de designar dos bandas brasileñas como "organizaciones terroristas": Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visita Armenia.

​Estados Unidos tiene la intención de designar a las ‌bandas brasileñas ‌PCC y Comando Vermelho como "organizaciones terroristas extranjeras" a partir del 5 de junio, dijo el jueves el secretario de Estado Marco Rubio.

El Gobierno de ​Brasil ha ⁠intentado evitar tales designaciones, ya ‌que podrían allanar el ⁠camino para una ⁠intervención militar de Estados Unidos en el país o para sanciones ⁠contra bancos que, sin ​saberlo, mantengan relaciones comerciales ‌con miembros de ‌las bandas.

Aunque estaba previsto que ⁠la designación como OTE entrara en vigor en junio, el Departamento de Estado ​designó ‌el jueves a las bandas como "Terroristas Globales Especialmente Designados", declaró Rubio en un comunicado.

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Rubio afirmó que las ⁠bandas son dos de las "organizaciones criminales más violentas de Brasil", y afirmó que su influencia y sus redes se extienden por toda la región y llegan hasta ‌Estados Unidos.

"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad ‌nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando ‌las fuentes ⁠de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas", ​sostuvo Rubio.

Con información de Reuters