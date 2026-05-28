EEUU tiene intención de designar dos bandas brasileñas como "organizaciones terroristas": Rubio

Estados Unidos tiene la intención de designar a las bandas brasileñas PCC y Comando Vermelho como "organizaciones terroristas extranjeras" a partir del 5 de junio, dijo el jueves el secretario de Estado Marco Rubio.
El Gobierno de Brasil ha intentado evitar tales designaciones, ya que podrían allanar el camino para una intervención militar de Estados Unidos en el país o para sanciones contra bancos que, sin saberlo, mantengan relaciones comerciales con miembros de las bandas.
Aunque estaba previsto que la designación como OTE entrara en vigor en junio, el Departamento de Estado designó el jueves a las bandas como "Terroristas Globales Especialmente Designados", declaró Rubio en un comunicado.
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Rubio afirmó que las bandas son dos de las "organizaciones criminales más violentas de Brasil", y afirmó que su influencia y sus redes se extienden por toda la región y llegan hasta Estados Unidos.
"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas", sostuvo Rubio.
Con información de Reuters