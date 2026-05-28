Cómo usar la nueva herramienta de Spotify para mandar fragmentos de podcasts

Los usuarios podrán seleccionar una parte del episodio, guardarla y enviarla.

Spotify anunció una nueva función pensada para quienes consumen podcasts desde el celular: Podcast Clips. La herramienta ya comenzó a desplegarse a nivel global y permite capturar, recortar y compartir fragmentos específicos de episodios directamente desde la aplicación. La novedad estará disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores Premium en dispositivos móviles.

La idea detrás de Podcast Clips es simple: transformar momentos puntuales de un podcast en contenido fácil de viralizar en redes sociales o compartir por mensaje. Con esta actualización, los usuarios podrán seleccionar una parte del episodio, guardarla y enviarla sin necesidad de usar aplicaciones externas o grabar la pantalla.

Cómo funcionan los nuevos Podcast Clips de Spotify

Según explicó la compañía, la función apunta a mejorar el descubrimiento de podcasts dentro de la plataforma y aprovechar el crecimiento sostenido del formato en los últimos años. Spotify viene reforzando su apuesta por el contenido hablado y audiovisual, especialmente con podcasts en video y herramientas para creadores.

La nueva herramienta funciona de manera integrada dentro de la app. Cuando el usuario encuentre un momento interesante, podrá generar un clip personalizado para compartirlo en redes sociales o enviarlo a otros contactos. El recorte queda asociado al episodio original, por lo que quien reciba el contenido podrá abrir directamente el podcast completo en Spotify.

La idea es transformar momentos puntuales de un podcast en contenido fácil de viralizar.

Spotify apuesta por el contenido viral y las redes sociales

Este movimiento también se relaciona con la estrategia de Spotify de impulsar experiencias más sociales y virales dentro de su ecosistema. En los últimos años, la plataforma logró convertir funciones como Spotify Wrapped en fenómenos de redes gracias a la posibilidad de compartir estadísticas y contenido personalizado.

Además, el crecimiento de los video podcasts y de los contenidos cortos cambió la forma en la que las audiencias descubren programas. Distintos estudios y reportes señalan que los clips breves son una de las herramientas más efectivas para atraer nuevos oyentes y aumentar el alcance de los creadores.

Con Podcast Clips, Spotify busca competir de forma más directa con dinámicas populares en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube Shorts, donde los fragmentos breves se volvieron clave para generar engagement. La función comenzará a aparecer progresivamente en la aplicación móvil durante las próximas semanas.