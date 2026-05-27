Más de 432.000 ejemplares: que datos arrojó el último censo sobre los árboles de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 432.000 árboles distribuidos entre veredas, plazas y parques. Entre las especies más populares están el jacarandá, que tiñe las calles de violeta cada primavera, así como el plátano, que forman parte del paisaje porteño. En este sentido, el último censo de arbolado permitió conocer en detalle cuáles son las especies más comunes y cómo se distribuyen en las 15 Comunas.

Según los datos oficiales, el arbolado de las veredas porteñas está compuesto por alrededor de 370 mil ejemplares, mientras que en los espacios verdes se encuentran otros 62 mil árboles.

El jacarandá no es el árbol que más abunda en la Ciudad.

Cuáles son los árboles más comunes de la Ciudad de Buenos Aires

El censo reveló que el fresno rojo americano es, por amplio margen, la especie más frecuente en las veredas porteñas. Representa el 36% del total del arbolado urbano. Detrás aparecen otras especies emblemáticas como el plátano, el ficus y el tilo. El ranking de árboles más frecuentes en las veredas quedó conformado de la siguiente manera:

Fresno Rojo Americano: 36%

Plátano: 9%

Ficus: 6%

Tilo: 4%

Paraíso: 4%

Jacarandá: 4%

Crespón: 3%

Fresno Dorado: 3%

Tipa Blanca: 3%

Ligustro: 2%

En tanto, en los parques y plazas porteñas predominan especies de mayor porte y árboles asociados a grandes espacios verdes. Allí, los más comunes son los eucaliptos y las tipas blancas, seguidos por jacarandás y palos borrachos rosados. El listado de especies más frecuentes en espacios verdes es el siguiente:

Eucalipto: 8%

Tipa Blanca: 8%

Jacarandá: 6%

Palo Borracho Rosado: 6%

Casuarina: 5%

Fresno Rojo: 4%

Plátano: 3%

Ciprés: 2%

Ceibo: 2%

Pindó: 2%

Qué árboles se pueden plantar en la Ciudad

Además de aportar identidad visual a Buenos Aires y embellecer el paisaje, los árboles cumplen un rol clave en el ambiente urbano. Ayudan a mejorar la calidad del aire, regulan la temperatura en épocas de calor, reducen la contaminación sonora y favorecen la presencia de biodiversidad dentro de la Ciudad.

Sin embargo, no todas las especies son aptas para el entorno urbano. Desde el Gobierno porteño remarcan que un árbol adecuado para la vía pública debe adaptarse al clima de la Ciudad, tener un tamaño acorde al espacio disponible y contar con resistencia a plagas y enfermedades.

Por ese motivo, las nuevas plantaciones se realizan bajo los lineamientos del Plan Maestro de Arbolado, un programa que establece criterios científicos y ambientales para definir qué especies colocar en cada sector.