Subsidios, refacciones y obras comunitarias: PBA fortalece sus políticas de viviendas en Berazategui

Más de 80 familias de Berazategui recibieron subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para ejecutar obras de refacción, ampliación y acondicionamiento en sus viviendas, en el marco del programa provincial de Mejoramientos Habitacionales.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, junto al intendente Carlos Balor. Durante la jornada, familias de los barrios 9 de Julio, San Agustín, 1° de Mayo y Santa Isabel II accedieron al acompañamiento económico destinado a mejorar las condiciones habitacionales de sus hogares. Los subsidios permitirán realizar trabajos vinculados a techos, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, además de ampliaciones y otras tareas de acondicionamiento estructural.

Pascolini destacó que esta política pública impulsada por la gestión bonaerense "permite dar respuesta a necesidades habitacionales urgentes de muchas familias", y sostuvo que las mejoras "contribuyen no sólo al bienestar material, sino también al fortalecimiento de la integración social y comunitaria".

Avanza un nuevo SUM en el barrio 6 de Enero

El jefe comunal resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial en momentos difíciles y ratificó la continuidad de las políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida en el distrito. En el marco de la misma jornada, las autoridades recorrieron el avance de la obra de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) que se construye en el barrio 6 de Enero, en la localidad de Sourigues.

Esta nueva infraestructura es financiada por el Gobierno bonaerense. Su principal objetivo será el desarrollo de diversas actividades sociales, educativas y culturales destinadas a los vecinos y vecinas de la zona.

Desde la Subsecretaría de Hábitat señalaron que este tipo de obras comunitarias se ejecutan en el marco de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Esta normativa permite a los municipios generar espacios clave para la participación ciudadana, la inclusión social y el fortalecimiento del entramado barrial.

De este modo, el nuevo SUM buscará convertirse en un punto de encuentro estratégico para las actividades comunitarias. Las propuestas que allí se dicten estarán orientadas a mejorar la integración y a garantizar el acceso a derechos en todo el barrio.

PBA otorgó títulos de propiedad y superó las 22.000 familias

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante una nueva jornada vinculada a políticas de acceso a la vivienda y urbanización en el municipio de General Rodríguez. Durante la actividad, que estuvo encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, junto al intendente Mauro García, se entregaron 110 escrituras a vecinos y vecinas del distrito y se recorrieron obras de mejoramiento barrial financiadas por el Estado provincial.

Según informaron las autoridades, con esta nueva entrega ya son más de 22 mil las familias bonaerenses que obtuvieron el título de propiedad de su vivienda durante la gestión del gobernador Axel Kicillof. Este tipo de acciones reafirma el avance de los programas provinciales orientados a garantizar la seguridad jurídica y a consolidar la infraestructura habitacional en los diferentes municipios de la provincia.