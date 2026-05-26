Un depredador inesperado: buitres atacan a pitones y frenan su avance como especie invasora

Un grupo de científicos de la Universidad de Florida registró por primera vez en los humedales (Everglades) del sur del estado unas aves que depredaban un nido de pitón birmana, una de las especies invasoras de la región.

Según el estudio publico citado por el medio Tampa Bay Times, la documentación del caso se dio en 2023 en el área de manejo de vida silvestre Francis S. Taylor, ubicada en el condado de Broward, durante tareas de rastreo de pitones, actividad que forma parte de un programa de radiotelemetría de la universidad que usa serpientes rastreadoras.

Al llegar al nido para retirar los huevos antes de que eclosionaran, observaron al menos cuatro buitres sobre el sitio alimentándose de él. En ese momento, los investigadores documentaron 17 huevos, de los cuales tres habían sido desplazados fuera del nido y solo quedaban fragmentos de la cáscara.

Los otros 14 aún se encontraban en la cavidad, pero estaban todos perforados y con el contenido expuesto o ausente. Esto sugiere, según el análisis publicado en Reptiles and Amphibians, un consumo total o parcial por parte de las aves.

Por otro lado, la hembra de pitón fue encontrada sumergida en agua poco profunda, a unos 12 metros del nido. Luego de realizar una inspección más detallada, el equipo no detectó señales de otros posibles depredadores o carroñeros.

Depredadores nativos de la pitón invasora

La profesora asistente de ecología de fauna invasora en la Universidad de Florida, Melissa Miller, aseguró a El Nuevo Herald que seguirán "monitoreando nidos de pitón para aumentar nuestra comprensión de la reproducción de la pitón birmana, así como para retirar los huevos antes de que emerjan las crías de pitón”.

"El monitoreo de nidos de pitón permite observaciones como nuestro informe de buitres alimentándose de huevos de pitón. Nuestra observación constituye el primer caso documentado de un ave que depreda un nido de pitón y se suma al creciente conjunto de pruebas que respalda la idea de que la fauna nativa consume pitones invasoras en todas las etapas de su ciclo de vida”, explicó Miller.

El grupo que realizó la investigación está integrado por Brandon Welty, W. James Whelpley, Elizabeth Sutton, Cynthia A. Fussell Persuad, Eric Suarez, Frank J. Mazzotti y Miller, todos integrantes del Departamento de Ecología y Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Florida, según el medio citado.

Además, el hallazgo muestra que un ave carroñera puede convertirse en aliada contra la expansión de la pitón birmana, ya que al consumir sus huevos reduce la posibilidad de que las nuevas crías se dispersen por los humedales del sur de Florida.

Pero no sólo buitre fue identificado como depredadora de la pitón. Hace un tiempo, una investigación del Servicio Geológico de Estados Unidos citado por el Parque Nacional de los Everglades descubrió que las serpientes cottonmouth consumen pitones jóvenes en los pantanos de la región.

También se llegó a documentar a un gato montés retirando huevos de un nido de pitón en 2021. El caimán americano y la serpiente índigo oriental también figuran entre los depredadores de estas serpientes gigantes, mientras que el oso negro de Florida podría alimentarse de la especie invasora, según un informe de Reptiles Magazine.

¿Cómo se expandió la pitón birmana?

Las hembras pueden poner entre 50 y 100 huevos por año, según datos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. En este estado la temporada de apareamiento se da entre diciembre y abril, mientras que la anidación se da a fines de la primavera del hemisferio norte, eclosionando los huevos entre julio y agosto.

Luego de poner los huevos, las pitones se enroscan sobre ellos para evitar que se sequen. También usan la termogénesis por temblor para regular la temperatura embrionaria y defender activamente el nido de posibles depredadores.