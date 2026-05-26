La alianza Quad insta a abordar los "puntos de estrangulamiento de la conectividad"

De izquierda a derecha, los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, India, Japón y el secretario de Estado de EEUU tras una reunión ministerial del Quad en Hyderabad House, Nueva Deli, India

El ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar, dijo que Australia, India, Japón y Estados Unidos deben abordar los "puntos de estrangulamiento de la conectividad" ‌y la concentración de recursos, en ‌el inicio de la reunión del grupo Quad celebrada el martes.

"Tenemos que abordar cuestiones como la resiliencia de la cadena de suministro, los cuellos de botella en la conectividad, la concentración de la fabricación y los recursos, y las deficiencias en las infraestructuras críticas", dijo.

La reunión entre los principales diplomáticos de los países —Penny Wong, de Australia; Jaishankar, de India; Toshimitsu Motegi, de Japón, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio— es la tercera de este ​tipo desde septiembre de 2024.

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Se ⁠prevé que la reunión dure menos de una hora y que vaya seguida de ‌declaraciones de los diplomáticos de los cuatro países.

La reunión del Quad —Diálogo de Seguridad ⁠Cuadrilateral— ocurre en un momento en que EEUU e ⁠Irán se han acercado a un posible acuerdo para poner fin a su conflicto de tres meses y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los países comparten la preocupación por el creciente poder ⁠de China y Rubio, que llegó a India el sábado para una visita ​de cuatro días destinada a reforzar las relaciones con Nueva Deli, ha ‌subrayado la importancia de mantener un "Indo-Pacífico libre y ‌abierto".

"Nuestro objetivo colectivo durante el último año ha sido convertir este foro de uno ⁠en el que nos reunimos y hablamos de problemas a uno en el que realmente hagamos algo al respecto", dijo Rubio en su declaración de apertura.

Rubio dijo recientemente que a EEUU le gustaría que el Quad tomara "medidas concretas" en asuntos como la seguridad marítima y los ​minerales críticos, y ‌añadió que los diplomáticos trabajarían para organizar una reunión de líderes este año.

"Aún no tengo una fecha concreta, pero espero que este año encontremos un momento para que los cuatro líderes se reúnan", dijo Rubio.

Japón está especialmente interesado en diversificar sus suministros de minerales críticos después de que China detuviera los envíos al ⁠país de algunos materiales que se utilizan en las industrias aeroespacial, de defensa y de fabricación de chips a raíz de una disputa diplomática.

El cierre por parte de Teherán del estrecho de Hormuz, una crucial vía navegable, ha trastornado los mercados energéticos y perturbado la economía mundial, una cuestión que probablemente ocupará un lugar destacado en los debates del Quad.

En reuniones anteriores del Quad se han presentado iniciativas para mantener "el orden marítimo libre y abierto" en el Indo-Pacífico mediante la mejora de la ‌recopilación de información sobre lo que ocurre en sus aguas.

La semana pasada, un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés dijo que Japón esperaba que se hablara de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, junto con las tensiones en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, donde la mayor presencia militar de China en aguas en disputa ha ‌agravado las tensiones con Tokio, Filipinas y otros países.

Pekín ha criticado al Quad por considerarlo una estructura al estilo de la Guerra Fría destinada a frenar su desarrollo.

India también mantiene disputas territoriales con China, ‌aunque Modi había mostrado ⁠su disposición a mejorar las relaciones con Pekín ante sus tensiones con Trump.

Nueva Deli ha presionado para que Trump visite India, un viaje que probablemente ​estaría vinculado a una cumbre del Quad. Los analistas se han preguntado si la falta de compromiso a nivel de líderes ha restado importancia al Quad.

(Reportaje de Michael Martina, Aftab Ahmed, Saurabh Sharma y Sakshi Dayal en Nueva Delhi, y Tim Kelly en Tokio; edición de Thomas Derpinghaus)