La Iglesia Católica le enrostró, otra vez, al presidente Javier Milei y la primera plana del Gobierno todos los abandonados y caídos del sistema producto del agresivo ajuste que empezó en 2023. Al igual que en el Tedeum del año pasado, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, denunció que hace falta una clase política que esté abierta al diálogo y a la "reconciliación", en vez de dedicarse a hacer "terrorismo" en redes sociales. García Cuerva aseguró que "nadie es descartable" y enumeró una larga lista de todos los actores sociales daminficados por acciones del Gobierno. La oposición se hizo eco su diagnóstico y del que enunció el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, mientras que la Mesa Ecuménica, que reúne a católicos, cristianos y centrales sindicales, prepara una movilización y una carpa de ayunantes en Plaza de Mayo.

García Cuerva centró su homilía en el pasaje bíblico del paralítico de Cafarnaún como metáfora de todos los argentinos y argentinas que se sienten "paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades y en su dignidad". Con el Presidente en frente, el arzobispo hizo un llamado a la "responsabilidad", principalmente de los dirigentes, para no seguir profundizando el malestar. "Nadie es descartable", aseguró García Cuerva y mencionó a los abuelos, a los niños, los enfermos, las personas con discapacidad y los trabajadores precarizados.

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El denominador común es que todos ellos están peor hoy de lo que estaban en 2023. Los jubilados de la mínima cobran apenas 450 mil pesos por mes y de tanto en tanto la policía los reprime en el Congreso, las personas con discapacidad no reciben las mejoras que estipula la Ley de Emergencia para ese sector porque el Presidente se resiste a aplicarla y los trabajadores informales aumentaron en un 11% desde la llegada de Milei, según reveló un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín.

En simultáneo, en la Catedral de La Plata, Carrara también denunció que "no puede haber una patria para pocos" y convocó a construir el "bien común" y cuidar el trabajo como "base de la dignidad humana". Es necesario -dijo- una Argentina donde todos y todas puedan "acceder a un trabajo digno, con derechos, con respeto y con oportunidades". La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que estuvo presente, retomó sus palabras y dijo: "Reafirmemos el compromiso de seguir trabajando por una provincia y una Patria más justas, solidarias e inclusivas, donde la protección del empleo sea la máxima prioridad". También estuvieron el intendente Julio Alak, la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el Director de Cultos, Juan Torreiro.

A pesar de haber tenido un encuentro previo entre la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y la Conferencia Episcopal, el Gobierno no pudo evitar las críticas y advertencias de la iglesia católica. Esta vez, sin embargo, no hicieron de esto un tema a excepción del diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch que en la red social X sostuvo que las palabras de García Cuerva fueron "lamentables" e "injustas" para con los "logros" del Gobierno.

Las palabras del arzobispo calaron directo en la interna que sacude al "círculo de hierro" hace semanas. Por más que Milei se haya mostrado en público con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y su asesor Santiago Caputo, la percepción de que los vínculos entre el karinismo y el caputismo están en su peor momento, sigue en el aire.

"Creo que la Iglesia tiene la misma preocupación que la oposición, el periodismo y algunos sectores empresariales sobre la gran interna del Gobierno", opinó el diputado Oscar Zago en diálogo con este portal. "Lo dijo claramente Cuerva: abren la grieta y jamás la intentaron cerrar. Como lo hacen con la oposición y empresarios también lo hacen internamente. Cuando tienen una discusión, la llevan al extremo y la verdad creo que no le va a dar resultado como tampoco lo está dando en el país", analizó el ex oficialista, para quien la interna "no tiene solución".

Movilización y carpa de ayunantes

Las palabras del arzobispo de la Ciudad también fueron reconfortantes para toda la Mesa Ecuménica, el espacio interreligioso que se reúne desde finales del 2024 para hacer distintas acciones sociales y sumarse a los reclamos contra las políticas de ajuste. "El discurso de Cuerva golpeó medularmente una práctica de gobierno que lo único que hace es alentar la dependencia, el odio y la discriminación de la gente", consideró el secretario general de la CTA Cachorro Godoy en diálogo con El Destape.

La Mesa Ecuménica, que integran también movimientos de derechos humanos y el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, recogió la convocatoria del arzobispo para "poner a la Argentina de pie" y ya trabaja en la convocatoria para una movilización que termine en la Plaza de Mayo para instalar una "carpa de ayunantes" con la consigan de la "rebelión de las conciencias".