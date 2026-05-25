FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores montan guardia en la puerta del Hospital Musulmán de Kibuli, donde un hombre congoleño murió a causa del virus del Ébola Bundibugyo en el suburbio de Kibuli, en Kampala, Uganda

Uganda ha detectado dos nuevos casos confirmados de ébola, ‌según informó ‌el lunes el Ministerio de Sanidad, lo que eleva a siete el número total de casos registrados en el país.

Los dos nuevos casos son trabajadores sanitarios ​de un ⁠centro de salud privado de ‌la capital, Kampala, y ⁠ambos son ugandeses, ⁠según informó el ministerio en un comunicado.

"Ambos pacientes han sido ingresados en ⁠la unidad de tratamiento ​designada y están recibiendo ‌atención", señaló el ‌ministerio, que añadió que los ⁠equipos de respuesta estaban localizando a todas las personas que habían estado en contacto con ​ellos.

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Las ‌autoridades ugandesas confirmaron el sábado tres nuevos casos de ébola.

El epicentro del brote se encuentra en la provincia ⁠de Ituri, en la vecina República Democrática del Congo, que limita con Uganda.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de la cepa Bundibugyo, una cepa ‌rara del virus del Ébola, emergencia de salud pública de importancia internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el ‌domingo que hasta el momento se habían registrado más de 900 casos ‌sospechosos ⁠en el brote, incluidos 101 casos confirmados.

Con información de Reuters