El mandatario encabezará la tradicional caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana el lunes 25 de mayo a las 9:40, acompañado por sus ministros. Por primera vez desde el inicio de la gestión, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum. La decisión fue tomada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y refleja el quiebre definitivo en la relación entre ambos dirigentes. Villarruel mantiene una estrategia autónoma en el Senado, donde negocia directamente con sectores de la oposición, mientras que la Casa Rosada busca limitar su influencia política fuera de la Cámara Alta. Esta exclusión en una fecha institucional clave expone la crisis interna en el oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Crece la tensión por el Tedeum y se espera una reunión de gabinete en medio de la interna
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Hace 22 minutos
Javier Milei participará del Tedeum en la Catedral: Villarruel no fue invitada
Mientras el Presidente participará del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral metropolitana junto a sus ministros, se confirmó que Villarruel no estará presente.
El gobierno de Javier Milei confirmó que el Presidente participará del tradicional Tedeum por el 25 de mayo el próximo lunes por la mañana. Lo hará junto a su gabinete de ministros y todavía hay incertidumbre acerca de si la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumará a la histórica misa, que volverá a presidir el arzobispo arzobispo Jorge García Cuerva. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Afuera del Tedeum, Villarruel mira las internas de LLA y no se baja del 2027
La Vicepresidenta no está invitada, según reportan voces cercanas. Es, por ahora, espectadora de las internas del gobierno de Javier Milei. Los referentes autoproclamados y la elección del ring electoral para el año que viene.
Victoria Villarruel no se reencontrará con Javier Milei en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires. Marginada del gobierno, la Vicepresidenta observa las disputas internas del gobierno de su compañero de fórmula y continúa observando el 2027 electoral con la ambición de una candidatura nacional.
Hace 2 horas
Confirman que Novelli escribió el pacto millonario por el apoyo de Milei a $LIBRA
Un peritaje de la DATIP a pedido del fiscal Eduardo Taiano confirmó que el trader Mauricio Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto que refiere a un acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Milei apoye el lanzamiento del token $LIBRA.
Un peritaje oficial confirmó en el marco de la causa $LIBRA que el trader Mauricio Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei apoye el lanzamiento del criptoactivo. La imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado. Lo que no se pudo comprobar en el análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) es si el intermediario de la criptoestafa pudo enviarle ese texto a alguien. Todo indica que el destinatario del mensaje sobre el acuerdo era Hayden Davis, el creador del token del escándalo.
Hace 10 horas
Por qué Milei tiene el rechazo de una amplia mayoría
La economía recibe una oportunidad externa excepcional por la energía, la minería, el agro y el endeudamiento corporativo. Sin embargo, el gobierno de Milei enfrenta un rechazo social mayoritario porque solo crecen los enclaves exportadores, mientras la industria, la construcción, el comercio y el empleo están muy castigados.
El consenso de todas las encuestas de opinión pública refleja un rechazo mayoritario a Milei. El motivo se encuentra en las consecuencias socioeconómica y laboral de una economía de enclave. Imagen ChatGPT.
Hace 10 horas
Guerra silenciosa en el Paraná: Milei resigna poder y Lamelas influye cada vez más
El hombre de Santiago Caputo en la licitación de la Hidrovia reveló en una reunión que DEME le ofreció acciones al fondo soberano de Trump para hacer pie en la vía fluvial más importante del continente. El examen de Jan De Nul en La Embajada. La interna Karina-Santiago devora a un presidente que pierde el control.
Hace 13 horas
Exclusivo: el acuerdo sobre IA firmado con Israel, la vigilancia y el rol de Palantir
El acuerdo para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial estuvo acompañado de otro Memorándum sobre la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Todo en el marco de la presencia en el país del dueño de Palantir (empresa utilizada por Netanyahu contra la población de Gaza) y la presentación de los "Gemelos Digitales".
Hace 14 horas
Gemelos Digitales: gobernar con el algoritmo
La filosofía detrás del proyecto es la transición de un Estado gobernado por decisiones humanas a uno que responda a la lógica predictiva del algoritmo. Sería una brutal renuncia de soberanía, sin antecedentes, si Palantir llega a operar las bases de datos.
Hace 22 horas
Kicillof advirtió que el recorte de Zona Fría podría hacer impagable el gas en invierno
Con un video grabado desde la localidad bonaerense de Tornquist, el gobernador pidió que el Senado rechace el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Kicillof alertó por el recorte del subsidio en territorio bonaerense.
Hace 23 horas
Mini Milei: la degradación del presidente acelera la guerra de sucesión
Las encuestas que circulan en el Círculo Rojo confirman la jibarización política de la figura presidencial. La disputa a cielo abierto por el botín y las intenciones explícitas de Patricia Bullrich, el clan Menem y Victoria Villarruel. El insólito operativo de virilización con audios íntimos. El plan de Kicillof para salir del laberinto opositor por arriba.
00:05 | 23/05/2026
Karina reculó con Bullrich, ganó Menem y así será el Tedeum de Milei
La hermana del Presidente retrocedió en su idea de borrar de las reuniones de Gabinete a "Pato" en medio del avance de la senadora. Por su parte, Menem se siente ganador de la interna. Y los detalles de la ceremonia que espera el Gobierno en la Catedral.
21:15 | 22/05/2026
Del Estado mínimo al Gran Hermano: el Gemelo Digital de Milei
20:12 | 22/05/2026
Macri volvió a cuestionar al "enemigo interno" en el Gobierno: "El barco se hunde"
En el marco de la gira "Próximo Paso" del PRO en Mendoza, el ex presidente cuestionó, en tono de metáfora, a los que no le quieren decir al capitán que hay problemas porque alertó que, al final, "el barco se hunde", en un tiro por elevación a la interna del gobierno de Javier Milei.
17:36 | 22/05/2026
Con el consumo en el piso, Caputo volvió a apelar a las promesas y negó otro ajuste
El ministro de Economía volvió a recurrir al anticipo de una presunta recuperación de los indicadores económicos, en el marco de los anuncios de reducción gradual de retenciones para el agro y sectores industriales.
16:38 | 22/05/2026
La Justicia intervino la UOM y anuló las elecciones: la reacción de la CGT
La Cámara del Trabajo anuló la votación nacional y la seccional Campana del gremio, desplazó al secretario general Abel Furlán y designó un interventor. Se trata de uno de los gremios fundadores del FreSU, combativo contra el gobierno nacional.