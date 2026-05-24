Crece la tensión por el Tedeum y se espera una reunión de gabinete en medio de la interna

Un peritaje oficial confirmó en el marco de la causa $LIBRA que el trader Mauricio Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei apoye el lanzamiento del criptoactivo. La imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado. Lo que no se pudo comprobar en el análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) es si el intermediario de la criptoestafa pudo enviarle ese texto a alguien. Todo indica que el destinatario del mensaje sobre el acuerdo era Hayden Davis, el creador del token del escándalo.