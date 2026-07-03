El Gobierno prepara el Correo para su privatización: 300 cierres, 6 mil retiros, salarios a la baja y pueblos desconectados

El Gobierno avanza con el desguace del Correo Argentino con el objetivo final de su privatización. Los cierres de sucursales se cuentan de a cientos, los retiros voluntarios de a miles, las paritarias son a la baja con salarios inferiores a los 900.000 pesos y todos los meses se conocen nuevas ciudades que quedan desconectadas de la red federal de entregas.

“Es una política de achicamiento y vaciamiento. El correo es un servicio básico universal. Ellos quieren achicar la empresa para venderla 'en buenas condiciones’”, interpretan en la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, el gremio que agrupa a los trabajadores del Correo Argentino.

Hasta ahora cerraron 300 de un plan de 900 sucursales. Las provincias más afectadas son San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero. Son las localidades más pequeñas y remotas las que más precisan el servicio. “Reducen el volumen de sucursales en pueblos donde no hay bancos, no hay Anses, no hay nada. La empresa estatal es la que tiene que cumplir con el servicio básico universal si no esa gente tiene que trasladarse 100, 200 kilómetro. Ahí el correo es todo. Abarcamos todos los servicios, no es solo carta o paquetería es la posibilidad”, señalan los trabajadores.

En Neuquén, el cierre definitivo de la sede de Villa Manzano generó el repudio del intendente local. Daniel Hernández cuestionó la falta de comunicación institucional. En esa localidad el municipio había entregado el edificio en comodato y se hacía cargo del pago de los servicios de luz y gas. “Yo ofrecí renovar el comodato, no se pagaba alquiler ni un solo peso en servicios. Todo lo absorbía el municipio. Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron”, expresó el intendente. Los vecinos tendrán que hacer 60 kilómetros por ruta para llegar a la sucursal más próxima abierta.

“Nos duele profundamente porque sabemos lo que representa este cierre: pérdida de un servicio indispensable, incomodidad para los adultos mayores, dificultades para trabajadores, para emprendedores, para quienes necesitan cobrar o enviar documentación”, planteó el intendente a la prensa local.

En varias localidades el servicio postal es reemplazado por un “punto correo” que funciona en locales comerciales a los que se les paga un adicional por el servicio, pero según el gremio es más caro que sostener la oficina abierta. Es que los salarios de los trabajadores del Correo se ubican en los 900.000 pesos promedio, siendo el mínimo de 700.000. A los transportistas del servicio tercerizados se les paga como mínimo 12.000 la hora por la disponibilidad de 10 horas diarias.

En este momento se están discutiendo las paritarias y la oferta ofrecida por la empresa estatal es de 6,6% que fue rechazada. “Estamos hablando de trabajadores que todos los días sostienen un servicio esencial en todo el país y que hoy cobran $700.000. Frente a esa realidad, una oferta del 6,6% es una burla”, afirmó el secretario general del gremio Alberto Cejas quien reclama un 15% de incremento.

El escenario se suma a los 6 mil retiros voluntarios y 300 despidos que se produjeron en el marco del plan de achicamiento. El objetivo final es privatizar la empresa a través de la venta del paquete accionario por un lado y también vender los edificios donde funcionan las sucursales.

En diciembre se incorporó una flota de 240 robots e inteligencia artificial para la clasificación automática de paquetería con tecnología única en la región. Desde el gremio interpretan la inversión como una puesta a punto para la privatización. “El que la compre va a tener una empresa con la última tecnología incorporada, no va a requerir inversión en modernizar”, concluyen.