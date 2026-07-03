La Comisión Europea propone cinco grandes proyectos transfronterizos en materia de defensa

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

​La Comisión Europea propuso el viernes cinco proyectos de defensa transfronterizos a gran escala, allanando ‌el camino para ‌que puedan acceder a fondos de la Unión Europea.

Los Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común propuestos incluyen uno sobre drones y contramedidas contra drones en el que participan 26 estados miembros de la UE, Noruega y Ucrania, y un ​proyecto denominado Vigilancia ⁠del Flanco Oriental en el que participan 13 ‌países comunitarios, Noruega y Ucrania.

También se ⁠incluye un proyecto integrado de ⁠defensa marítima y del lecho marino, uno de defensa aérea y antimisiles y de alerta temprana, y ⁠otro de defensa espacial.

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"Los nuevos proyectos proporcionan ​un marco para que los ‌países de la UE colaboren ‌en iniciativas de defensa de gran envergadura que ⁠son demasiado amplias o complejas para que los países las desarrollen por sí solos", señaló la Comisión en un comunicado.

"Al apoyar la cooperación ​de ‌largo plazo, se pretende reforzar la industria de defensa europea y mejorar la capacidad de la UE para responder a los retos de seguridad comunes, en consonancia con ⁠las prioridades de la OTAN en materia de capacidades", añadió.

Para que un proyecto sea designado como Proyecto Europeo de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas en inglés), debe estar concebido para impulsar la innovación y la competitividad de la base industrial de ‌defensa europea, al tiempo que persigue reducir la fragmentación del mercado.

El proyecto de drones "tiene como objetivo permitir el desarrollo, la ampliación y el despliegue coordinados de las capacidades de los sistemas no tripulados ‌europeos y de los sistemas de contramedidas contra los no tripulados para subsanar las carencias críticas de capacidad", ‌según la ⁠propuesta.

Según señala, la inversión total prevista por los participantes en el proyecto de ​drones asciende a entre 3.500 millones y 5.000 millones de euros para 2033.

(1 dólar = 0,8741 euros)

Con información de Reuters