La batalla menos pensada en México vs. Inglaterra: Oasis vs. Maná

La Selección de México enfrentará a Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 y en las últimas horas se dio la batalla menos pensada en las redes sociales. Maná y Oasis, dos de las bandas más importantes de los mencionados países, están ahora enfrentados sólo por el hecho del cruce de octavos que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio desde las 21 horas de nuestro país en el Estadio Azteca. Todo comenzó con el cantante del conjunto mexicano y siguió con la respuesta de uno de los hermanos Gallagher.

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El que encendió la mecha fue Liam -hermano menor de Noel-, cantante del grupo inglés que anunció su regreso tras 15 años el pasado 2024. Después de la ajustada victoria por 2 a 1 ante Congo, en su cuenta de X (ex-Twitter) lanzó: "Creo que les ganaremos a México 5 a 0", en respuesta a un usuario que le consultó su opinión sobre el posible resultado del partido. Esto desató la furia de Fher Olivera, de Maná, quien publicó un video en sus redes sociales cruzando al británico.

El tweet de Liam Gallagher que desató la polémica

La respuesta del cantante de Maná al de Oasis antes de México vs. Inglaterra en el Mundial

"A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5-0? Cálmate, nos vemos el domingo a ver cómo nos va", fue la respuesta del mexicano al nacido en Manchester. Cabe destacar que la "Tri" dejó en el camino a Ecuador tras ganar 2 a 0 en 16avos después de hacer una fase de grupos perfecta con tres victorias en el Grupo A. Por su parte, los ingleses eliminaron a Congo con lo justo ganando 2 a 1 después de clasificar como líderes en el Grupo L con los triunfos ante Croacia y Panamá, además del empate contra Ghana.

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El siguiente cotejo de la "Tri" ante los ingleses será el domingo 5 de julio a las 21 horas de Argentina en el Estadio Azteca, con el árbitro a definir todavía, lo mismo que la transmisión en vivo en la televisión y las plataformas de streaming. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Brasil y Noruega, que se verán las caras el mismo día a las 17 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Del otro lado del cuadro aparecen los duelos Canadá vs. Marruecos y Paraguay vs. Francia del sábado, cuyos triunfadores también se enfrentarán en cuartos de final de la Copa del Mundo. Mientras tanto, se espera por la definición de los encuentros restantes de la instancia de 16avos que tendrán lugar entre este jueves 2 y viernes 3 de julio. La gran final del torneo será el domingo 19 del mencionado mes en el Estados Unidos.