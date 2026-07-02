3 perfumes de mujer nacionales y económicos para oler a diosa: se llevan todos los halagos.

Hay tres perfumes de mujer de industria nacional, económicos y con un aroma exquisito que son tendencia este 2026. Eau de Ceci, creadora de contenido que comparte sus mejores reseñas de perfumes en las redes sociales, contó cuáles son sus favoritos de este año. Cuestan entre $30.000 y $40.000 aproximadamente y tienen muy buena intensidad y duración, con notas para todos los gustos.

"3 perfumes nacionales de diosa, única bonita con los que te vas a robar toda la atención y los halagos del lugar, pero aparte, no te vas a fundir por tenerlos", cuenta Ceci. Se pueden conseguir tanto en perfumerías como online en diferentes tiendas, o bien por Mercado Libre.

3 perfumes nacionales de mujer en tendencia para este 2026

1. Uma Doré

El primero es muy similar a la fragancia Black Opium de Yves Saint Laurent, cuenta la creadora, quien lo describe además como "dulce, floral y frutal". "Aunque esta no tiene café, pero realmente no te das cuenta. Vainilla, caramelo, pimienta, flores blancas y cedro son algunas de las notas que más destacan. Duración e intensidad espectacular y mega bestial", asegura.

2. Ana Pink de Analía Morei

"Durante mucho tiempo, fue el perfume nacional que más me duraba y más elogios me traía. Ideal si te gusta Olympea Solar de Paco Rabanne. Bergamota, pera, ylang-ylang, vainilla y almizcle son algunas de las notas que devuelta más destacan en este tremendo perfumazo", agrega Ceci.

3. Tucci Anima Riserva

Por último, el Tucci Anima Riserva. "Cerramos con una fragancia que se unió hace poco a mi colección, pero que para el poquito tiempo que tiene, me sorprende la cantidad de elogios y cómo llama la atención: Tucci Anima Riserva. Realmente me sorprende el tremendo manjar que es este perfume, pero también la duración y la intensidad", señala.

Entre sus notas se destacan la fresa, la guayaba y los nardos, "que es esta nota que hace que sea extremadamente sexy y que los hombres caigan a tus pies". "También tiene flor de azar del naranjo con un fondo cremoso acompañado de cedro. Este es, para mí, uno de los mejores perfumes del 2026", concluye.