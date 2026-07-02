Eliminados, pero no solos: café de Ciudad de México se convierte en refugio para perdedores del Mundial

Cafetería "Losers Café", regentado por la marca sueca de alternativas a los lácteos Oatly, en Ciudad de México, México.

El fracaso deportivo es la norma estadística. La victoria, una excepción reservada para pocos. Con ese espíritu, un café en Ciudad ‌de México abrió sus puertas ‌solo durante el Mundial para reconfortar a los hinchas de las selecciones perdedoras.

La dinámica es simple: si tu equipo pierde o queda eliminado de la competición, puedes reclamar una bebida gratis en "losers café" presentando la camiseta de la oncena a la que apoyas, un bálsamo -caliente o frío- tras un partido desfavorable. Además, cada mañana, en la puerta del local se izan pequeñas banderas de ​las selecciones derrotadas en ⁠la víspera como una forma de crear comunidad.

La marca sueca de alternativas ‌lácteas Oatly ideó la propuesta y se alió con "Compay café", ⁠que tiene una sede en el cosmopolita ⁠barrio capitalino de Condesa. Allí, mensajes mordaces como "the sweet taste of losing" o servilletas con "dry your tears" le dan la bienvenida a los derrotados.

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"Está muy divertida (la ⁠propuesta)", dijo Monse Aguilar, una fotógrafa de 24 años que apoyaba ​a Sudáfrica, que el domingo perdió 1-0 contra Canadá ‌y quedó eliminada del Mundial. "Es como un ‌abrazo al corazón por haber perdido", agregó.

La elección de la capital ⁠mexicana para la campaña publicitaria responde al rápido crecimiento que la marca de Malmo ha registrado en el país latinoamericano, como al sentido del humor local, donde muchos enfrentan las dificultades cotidianas con una sonrisa en el rostro, ​explicó Rocío ‌de la Cuadra Díaz, market developer de Oatly México.

"El concepto de hacer un café de perdedores en México hacía sentido porque casi siempre perdemos", reconoció de la Cuadra Díaz, explicando que Ciudad de México es la única ciudad sede del Mundial 2026 -que también se ⁠juega en Canadá y Estados Unidos- donde Oatly implementó la campaña.

Una vez elegida la ciudad, debían encontrar la locación, así que se asociaron con Compay Café. "Compay", una palabra coloquial, muy utilizada en el Caribe y Centroamérica para referirse a un amigo muy cercano o como una forma de saludo informal, nació poco antes de la pandemia del COVID-19 en un puesto callejero en una esquina del barrio ‌capitalino Roma.

Su dueño, el venezolano Ian Infante, de 38 años, dijo que la invitación de Oatly lo sedujo inmediatamente porque, como migrante y emprendedor, se sintió identificado con el "vacío que deja la pérdida". Infante, quien abandonó Venezuela hace una década tras sufrir un secuestro exprés, contó que, durante la primera semana del Mundial, ‌a los clientes les costó un poco entender la propuesta.

"La gente decía: 'yo no soy un perdedor'. Pero a medida que han pasado los días y que se les ‌ha explicado cómo ⁠funciona la dinámica, (...) lo han entendido y ahora lo disfrutan más y se sienten un poquito en conexión con la derrota", ​dijo Infante. "Y eso te permite valorar mucho más cuando te toca ganar. El no tener el miedo de perder, creo que es parte de lo que uno tiene que entender", finalizó.

Con información de Reuters