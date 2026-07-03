Un café escondido en un museo de arte: el rincón de Buenos Aires que tenés que conocer.

Hay un café escondido dentro de un museo que es perfecto para un plan en Buenos Aires. La ciudad está llena de cafés ocultos dentro de lugares culturales y este es, sin dudas, uno que vale la pena conocer. Se trata del Clout Café Collective, ubicado dentro del Museo de Arte Moderno en pleno San Telmo.

Es una cafetería de especialidad que se caracteriza tanto por su café como por sus platos dulces y salados y su estética colorida. "Es una cafetería de especialidad hermosa, súper amplia, con mesas para sillas de ruedas. Es un lugar muy tranquilo, también tienen ventanales enormes con unas barritas donde tienen para enchufar el celular o la compu", relata la dueña de la cuenta Entre Tostadas, que difunde diferentes lugares de Buenos Aires para desayunar y merendar.

Pastelería artesanal, torta del día y algunas opciones saladas para complementar, como avocado toast (tostada con palta), tostado de jamón y queso o sandwich con pastrón. También hay una opción de tostado vegano, huevos revueltos, chipa de jamón y queso, entre otros platos.

Para los celíacos o intolerantes al gluten, hay una opción de budín sin TACC. Si te gustan las cosas dulces, también hay cuadraditos de coco y dulce de leche, cubanitos, alfajores, cookies, pepas, medialunas, pastafrola, torta del día y roll de canela.

Café Clout Collective dentro del Museo de Arte Moderno: ubicación y horarios

Ubicación : Av. San Juan 350 (San Telmo, CABA).

Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18:30; fines de semana y feriados, de 11 a 19; martes cerrado.

Información adicional

"Aquí podrás disfrutar de un café de especialidad de la más alta calidad resultado de una cadena de productores, cosechadores, tostadores, baristas, y demás especialistas alineados a una misma filosofía de excelencia en materia prima. Granos de café provenientes de Brasil, Colombia, Perú, entre otros forman el perfecto blend logrando una adecuada armonía en sus notas de sabor", cuentan en el sitio web del café.

Además, cuentan con pasteleros artesanales y opciones para vegetarianos, veganos y celíacos. Allí también se encuentra la tienda de El Moderno, en la que se pueden ver y comprar diferentes libros y productos de una pequeña selección de producciones de artistas.