Parece Japón, pero queda en Belgrano: el café escondido dentro de una casa antigua, inspirado en Japón.

Existe un café escondido en el barrio porteño de Belgrano que está inspirado en los auténticos kissaten japoneses, cafeterías o salones de té de Japón. Está ubicado dentro de una casa antigua, que fue reformada exclusivamente para abrir esta cafetería.

Si te gusta descubrir cafeterías originales, este lugar inspirado en Japón en Belgrano te va a encantar. Se trata de Kissaten Tostador, un café inspirado en los tradicionales kissaten japoneses, que son espacios creados para disfrutar el momento, bajar un cambio y quedarse horas.

"Abrió hace muy poquito en una casa antigua en Belgrano que transformaron en distintos ambientes súper tranquilos y llenos de detalles. Además de tostar su propio café ahí mismo, tienen métodos filtrados, tés y una carta con opciones dulces y saladas para acompañar", cuenta la creadora del video. Al entrar, la mayoría de los espacios están iluminados con una luz tenue, ideal para desconectar y relajarse. También cuenta con un patio lleno de mesas, para los que prefieren tomar un café al aire libre.

"Algo que me encantó es que también venden vajillas y utensilios para llevarse un pedacito de experiencia a casa. El lugar es perfecto para ir sola, a trabajar o una juntada con amigos súper tranquilo. Porque definitivamente, es de esos lugares donde entrás y por un rato sentís que saliste del caos de Buenos Aires".

Kissaten Tostador: dirección y horarios

Dirección : Av. Juramento 1381, CABA.

Horarios: lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 8:30 a 20.

Qué son los kissaten japoneses

Los kissaten son cafeterías tradicionales japonesas que nacieron como espacios para disfrutar del café con calma y sin apuros. A diferencia de las cafeterías modernas, suelen tener una atmósfera silenciosa, una iluminación tenue y una fuerte atención a los detalles, con el objetivo de que las personas puedan relajarse, leer, trabajar o simplemente tomarse un descanso de la rutina.

A diferencia de las cafeterías modernas, los kissaten priorizan la experiencia y la permanencia. Además, son conocidos por su cuidada preparación del café y por ofrecer un ambiente acogedor que invita a quedarse durante horas.