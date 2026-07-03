Es chino, fanático de la Selección y tiene tatuado a Maradona: "Me enamoré en el Mundial 1994"

En Guangzhou, al sur de China, hay un fanático de la Selección Argentina que no habla español ni inglés: "Batigol" Yineng. Con un "Te quiero, Argentina" tatuado en la espalda, al lado del Gol de Siglo de Diego Maradona, y el escudo de la AFA en el pecho cerca del corazón, el hincha se hizo viral por sus siete tatuajes argentinos. Sin embargo, su pasión por el fútbol y la cultura argenta existe hace más de 30 años.

"Me enamoré de la Selección Argentina a partir del Mundial de 1994", aseguró en diálogo con El Destape. En ese entonces, Yineng tenía solo 9 años y ya jugaba en el equipo juvenil de su ciudad. "Me metí en el fútbol bastante pronto", explicó sobre su pasión.

Sin embargo, no esperaba en aquella Copa del Mundo descubrir a quien hoy es uno de sus mayores ídolos: Gabriel Batistuta. El jugador, que venía de ascender en la Fiorentina, debutó en el Mundial de Estados Unidos con un hat-trick a Grecia en el primer partido de la fase de grupos y, además de conquistar a toda la Argentina, se ganó la devoción de Yineng.

Yineng también es bostero, hincha de Batistuta y de Riquelme (Foto: Instagram @batigol_yineng)

Hoy, a sus 40 años, el chino utiliza el apodo de su ídolo como nombre de usuario en redes sociales, donde tiene una comunidad de seguidores argentinos. Para comunicarse y escribir sus posteos de Instagram en español, el fanático de Argentina usa un software de traducción de texto. Y es que el idioma no es un impedimento para los intercambios constantes, especialmente con los bosteros que forman parte de sus más de 41 mil seguidores.

En español prefiere que le digan "Bati" y claro que, además de usar su apodo, lleva tatuada la cara de su ídolo en el brazo. Con ese suma siete tatuajes, entre los que se encuentran también la firma de Maradona, la cara del Diez, la Copa América ganada en el Maracaná en 2021 y uno dedicado a otro de sus grandes ídolos de Boca Juniors: Juan Román Riquelme, ya que lleva el escudo del Xeneize y su nombre en su gemelo derecho.

Su locura por el actual presidente de Boca se basa especialmente en lo que fue su actuación durante la final de la Copa Libertadores 2000, donde el Xeneize le ganó a Palmeiras. "Por la victoria en la Toyota Cup de 2000, la forma en que jugaban, la locura de los hinchas y el estadio La Bombonera", resumió.

¿Maradona o Messi? A quién prefiere el chino fanático de la Selección

A pesar de ser fanático de la Scaloneta, su amor por la selección lleva décadas y no tiene dudas: entre Lionel Messi y Diego Maradona, prefiere a Diego. Además, en la eterna comparación, remarcó que Maradona tenía "habilidades de liderazgo dominantes" y destacó su "capacidad de hablar en nombre de la gente".

Entre sus tatuajes, tiene el Gol del Siglo de Maradona, la firma del Diez y hasta la cara de Batistuta (Foto: Instagram @batigol_yineng)

No es solo fútbol: la pasión por Argentina cambió la vida de Yineng

Su devoción por el fútbol argentino se tradujo en siete tatuajes, seis de la Albiceleste y uno de Boca. Su decisión de llevar sus pasiones en la piel causó tensiones en su familia: "Cuando me hice tatuajes por primera vez, me criticaron duramente porque ambos tenían ideas tradicionales chinas", recordó. Sin embargo, con el tiempo, los cuestionamientos se diluyeron. "Ahora, poco a poco los están aceptando", aseguró.

Además, el asiático empezó a adoptar costumbres argentinas en su día a día. En las redes se lo ve tomando mate y preparando fernet, pero también se modificaron otras cosas. "Admito que la moda en Argentina ya no es solo fútbol; incluye otros aspectos: comida, canciones y baile", apuntó.

Yineng reveló que mira muchos videos de Argentina para aprender bailes típicos y canciones tradicionales. "Esta locura ha cambiado mucho mi vida, principalmente con la idea de afrontar la vida con más positividad y perseguir tus sueños", expresó.