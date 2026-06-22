A 40 años del gol más importante de la historia de los Mundiales: cuatro décadas del gol de Diego

Hay fechas que quedan grabadas en el calendario, pero lo que ocurrió el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México trascendió las efemérides de la historia. Hoy se cumplen 40 años del día en el que Diego Maradona se metió en el Olimpo de los próceres argentinos y en el que entró en la historia del fútbol total. Ese día Diego Armando Maradona condensó la idiosincrasia argentina en dos actos teatrales frente a Inglaterra.

A cuatro décadas de aquella tarde ardiente, el partido por los cuartos de final del Mundial de México 86 ya no es solo un recuerdo televisivo en baja definición; es una mitología heredada de generación en generación. Poco se tiene que decir sobre el contexto geopolítico de la posguerra de Malvinas flotaba en el aire, por más que los protagonistas intentaran camuflarlo bajo la pelota.

Maradona ensayó una diagonal, la pelota rebotó en un defensor inglés y se elevó. Ante la salida del gigante arquero Peter Shilton, el "Diez", con su 1,65 de estatura, saltó con la picardía del potrero. El puño izquierdo impactó el balón antes que la cabeza. Shilton todavía sigue diciendo que Diego es un tramposo, pero eso no le interesa a nadie porque, en realidad, ni siquiera salió en la foto.

Pero el destino, o el propio Diego, sabía que la trampa requería una redención inmediata para no ser cuestionada por la eternidad. Solo cuatro minutos después, Maradona recibió el pase de Héctor Enrique en campo argentino. Lo que siguió fue una obra maestra explicada en 10 segundos y 60 metros de carrera. Dejó en el camino a tanto inglés que solo queda poco para nombrarlo: Glenn Hoddle, Peter Reid. Después a Kenny Sansom. También a Terry Butcher y Terry Fenwick. Mientra sque le salía Shilton y lo dejó sentado.

Acompañando la corrida, el relato de Víctor Hugo Morales se convirtió en el poema sinfónico del gol: "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?". Una narración que, a 40 años, todavía eriza la piel de cualquiera que la escuche. Fueron 60 metos, en 10.6 seegundos, con 11 toques (todos de zurda) y 6 jugadores tirados en el piso. En definitiva, cuatro décadas de gloria.