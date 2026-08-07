Netflix canceló el spin-off de El juego del calamar que iba a dirigir David Fincher

Desde el final de El juego del calamar, una de las series estrella de Netflix, hubo todo tipo de especulaciones sobre una serie spin-off estadounidense, a partir del personaje de la actriz Cate Blanchett que aparece en el episodio final del show coreano. Pero aunque durante un tiempo se pensó que David Fincher se haría cargo de dicho proyecto, ahora la plataforma decidió cancelarlo definitivamente.

Según informó The Playlist, Netflix no seguirá adelante con el spin-off de El juego del calamar en el que Fincher ya había empezado a trabajar y que contaba con el título provisional de Heckler (en español, "alborotador" o "abucheador"). Un proyecto al que, en todo caso, Blanchett no habría estado vinculada oficialmente en ningún momento tras su cameo en la serie original.

La ficción tenía previsto rodarse en Reino Unido y contaría con un guión a cargo de Dennis Kelly, creador de la serie británica Utopia. El guionista ya trabajó con Fincher precisamente en una adaptación de Utopia para HBO que finalmente no salió adelante. Según apuntó el medio citando fuentes cercanas a Fincher, la cancelación del spin-off de El juego del calamar tiene que ver con que, desde que se diera luz verde al proyecto, las prioridades de Netflix han cambiado respecto a la franquicia coreana. Así, la plataforma tendría ahora en mente adaptar el formato a producciones específicas para diferentes países.

Otros motivos que habrían contribuido al abandono del proyecto tienen que ver con múltiples cambios en la dirección ejecutiva de Netflix. Además, Fincher ha estado compaginando el desarrollo del spin-off con otros proyectos, como la secuela de Once Upon a Time in Hollywood protagonizada por Brad Pitt.

Qué había dicho el creador de El juego del calamar sobre una spin-off estadounidense

Cabe recordar que, cuando la serie concluyó su tercera temporada y comenzaron a aflorar los rumores de un supuesto spin-off estadounidense, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, negó que su intención al incluir al personaje de Blanchett fuera preparar el terreno para una posible continuación.

"Como esta historia comenzó con el deseo de abordar cuestiones sobre la competencia sin límites y el sistema que se crea en el capitalismo tardío, quería que terminara con algo que resaltara el hecho de que estos sistemas, aunque uno caiga, no es fácil desmantelar todo el sistema: siempre se repetirá. Por eso quise terminarla con un reclutador estadounidense", explicó a The Hollywood Reporter.