Victoria Villarruel respondió a los dichos del canciller Pablo Quirno, que le había pedido un "paso al costado". Si bien no presidió la sesión del Senado, la Vicepresidenta saboreó el costo político que pagaron el presidente Javier Milei y la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en la que se llevaron la media sanción de una mutilada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Quirno se ha excedido"

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Porque yo en todo momento tengo apego y respeto a las instituciones del país, a la Constitución nacional y todo lo hago por amor a la patria. El Canciller se ha excedido, pero es una cuestión en la que estas declaraciones deben ser dichas cara a cara. No para escandalizar a la población", afirmó Villarruel ayer a la salida de la Catedral Metropolitana, luego de asistir a la mesa de inicio del nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Al igual que lo había hecho el jefe de Gabinete, Diego Santilli, una semana antes, Quirno pidió que la Vicepresidenta “dé un paso al costado”, ya que definió como "declaraciones muy desafortunadas", a los comentarios por X de la Vice, que manifestó “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior”.

"La vicepresidenta -dijo Quirno- compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, lanzó el Canciller el miércoles en declaraciones a A24.

En respuesta al Canciller, Villarruel ratificó que continuará en su cargo: "Por supuesto, los argentinos nos han elegido como fórmula y voy a honrar el compromiso y el deber que nos legaron los argentinos. Así que orgullosa de ser la Vicepresidenta de los argentinos"

"El problema es que a veces no se pueden expresar los disensos y yo soy una persona que fue votada para respetar las instituciones, para asegurar el correcto funcionamiento del Senado y el Congreso y por esa razón, si hay un disenso, puedo expresarlo o debería poder expresarlo. Lo hice en todo momento con respeto. Y en aquellas cuestiones en las que estoy de acuerdo, he colaborado de la misma manera que cuando ejercí mi libertad de expresión", afirmó, ante la consulta sobre las divergencias entre Presidente y Vice.

La sombra de Villarruel en la sesión de ayer y la interna con Bullrich

Con el viaje de Milei a Ecuador y Colombia, Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que la sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La jornada marcó una media sanción para el oficialismo del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, LLA tuvo que sacrificar dos capítulos por la fuerte presión popular, con una feroz represión policial en las inmediaciones del Congreso como trasfondo.

Fuentes del entorno de Villarruel comentaron a El Destape que la Vice "vio la sesión y se interesó por el debate en el recinto". La titular del Senado ya había hecho público su rechazo al proyecto, que en el retirado capítulo 3 facilitaba la extranjerización de la tierra.

La Vice fue mencionada en la jornada por la senadora de LLA María Emilia Orozco, que presentó una cuestión de privilegio contra el asesor de Villarruel, Mario "Pato" Russo, por la denuncia por presuntas amenazas presentada por Cristian Larsen, asesor de la jefa de bancada de LLA, Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad fue a declarar en la causa, según comentaron desde sus inmediaciones.

En el recinto, la salteña Orozco pidió que Russo, uno de los fundadores del experimento del hoy presidente liberal libertario y luego excomulgado por Karina Milei, "sea removido de su cargo". Desde el entorno de Villarruel le restaron importancia.

La Vice había sido protagonista de la previa de la sesión, con dos decretos que autorizaban, si el Cuerpo lo habilitaba, a la participación de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) y Flavio Fama (Unión Cívica Radical) a participar de manera remota de la sesión. La mendocina atraviesa un embarazo de riesgo y el catamarqueño se recupera de una operación.

En la salida de la Catedral Metropolitana, Villarruel defendió su decreto. "Se les permitió a los senadores de Unión por la Patria (Sic.) como de la Unión Cívica Radical que puedan plantear sus situaciones personales en el pleno, como corresponde. Yo no puedo negarle a un senador que vote", sentenció. De todos modos, todo el Cuerpo acordó enviar a comisión el pedido para que ambos voten.

Pero antes de la sesión, el decreto logró la interna entre Villarruel y Bullrich, ya que esta se encargó de comparar la maniobra con el episodio con el "diputrucho" que "votó" la privatización de Gas del Estado durante el menemismo. Milei avaló el accionar de la ex ministra de Seguridad, republicando en su cuenta de X un mensaje de un troll oficialista en el que celebraba el pase a comisiones pedido por la jefa de la bancada de LLA.

Villarruel vio el mensaje y la republicación del Presidente y, a través de un usuario de X, respondió cruzando a su adversaria con despacho en el Senado y celebrando la costosa victoria parlamentaria de Milei : "Veo una distorsión entre la realidad virtual y la realidad de los hechos. El triunfalismo exacerbado lleva a situaciones pírricas como la que condujo ayer la senadora".