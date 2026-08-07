Samsung lanzó en Argentina un nuevo celular 5G y se podrá conseguir con una importante ventaja económica

Samsung anunció la llegada a la Argentina del Galaxy A27 5G, un nuevo smartphone de la serie Galaxy A que combina conectividad 5G, una batería de 5.000 mAh y funciones de Inteligencia Artificial. El equipo ya está disponible en el país a un precio de $999.999 y cuenta con beneficios de lanzamiento hasta el 14 de agosto. Entre las promociones se incluyen hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados, un 15% de descuento en un pago y un reintegro de $80.000 al abonar con Modo.

El Galaxy A27 5G también permite acceder al Plan Canje de Samsung, con la posibilidad de entregar un dispositivo usado de cualquier marca y ahorrar hasta un 30% en el precio final. Además, quienes compren el celular podrán canjear hasta tres meses de Spotify Premium mediante Samsung Members, mientras que Samsung ofrece un 30% de descuento durante seis meses en el Plan Black de Samsung Care+, destinado a proteger el equipo ante daños y robo o hurto.

Galaxy A27 5G: pantalla y rendimiento

El nuevo celular de Samsung incorpora una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, pensada para ofrecer una experiencia visual fluida. El diseño Infinity-O reduce el espacio ocupado por la cámara frontal y suma biseles más delgados y simétricos. El equipo tiene un grosor de 7,8 milímetros.

En cuanto al rendimiento, el Galaxy A27 5G utiliza un procesador Snapdragon 6 Gen 3 acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También incluye NFC, una tecnología que permite realizar pagos sin contacto y acreditar o cargar tarjetas de transporte directamente desde el teléfono.

Para selfies, el smartphone incorpora una cámara frontal de 12 MP, capaz de capturar un mayor rango dinámico y tonos más vibrantes.

El Galaxy A27 5G también permite acceder al Plan Canje de Samsung.

Las funciones de Inteligencia Artificial del Galaxy A27 5G

Uno de los principales atractivos del equipo está en sus herramientas de Inteligencia Artificial. Circle to Search con Google permite reconocer varios objetos dentro de una misma imagen y buscar información sobre ellos. También incorpora una versión mejorada de Borrador de Objetos para eliminar elementos no deseados de las fotografías.

La aplicación Grabadora de Voz suma transcripción con traducción, con soporte para notas en 22 idiomas. Además, los usuarios pueden elegir entre distintos asistentes de IA, como Google Gemini y Perplexity, mientras que Bixby funciona como agente conversacional para controlar configuraciones y funciones mediante lenguaje natural.

Samsung también promete soporte a largo plazo, con hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI y hasta seis años de actualizaciones de seguridad. El dispositivo cuenta, además, con protección Samsung Knox y Knox Vault.