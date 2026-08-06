Libros a solo $1000: cómo aprovechar de descuentos en la Feria de Libros de la ciudad de Buenos Aires

Los amantes de los libros tendrán una cita imperdible en la ciudad de Buenos Aires: durante tres días se realizará la Feria de Libros Plaza Italia con grandes descuentos. Se podrán encontrar ejemplares por solo $1000 y promociones con descuentos de hasta el 20%.

Así será la Feria de los Libros en la ciudad de Buenos Aires

Denominado "Ofertazo" el evento se realizará durante 15, 16 y 17 de agosto de 11 a 19 hs en Plaza Italia (Av. Santa Fe 4200, Palermo). Durante los tres días se podrá acceder a libros de diferentes géneros con precios promocionales que comienzan en los $1000. También se espera que haya ofertas con descuentos del 20% y hasta 2x1 en ciertos puestos.

El objetivo de la iniciativa es promover la cultura y el consumo literario con títulos a precios accesibles. Entre las opciones habrá novelas, clásicos, libros infantiles, historia, filosofía, arte, cómics, revistas y muchos otros géneros.

Las ofertas abarcarán libros para todas las edades y gustos, por lo que será una gran oportunidad para agrandar la biblioteca. El evento contará especialmente el sábado 15 de agosto con un sector especial de literatura infantil, pensado para que los más chicos descubran ejemplares y puedan sumar entre sus hábitos la práctica de la lectura.

¿Cómo es la Feria de los Libros de Plaza Italia?

En concreto, la Feria de los Libros abarca 40 puestos de libreros y está abierta todos los días del año, aunque suele tener otros tipos de precios y menos promociones. Entre las opciones hay libros usados y descatalogados, como también nuevas ediciones. La feria, además de contar con novelas, grandes clásicos, ejemplares infantiles y libros de psicología, suele ofrecer revistas, cómics y hasta vinilos para los amantes de la música.