No es yoga ni pilates: el ejercicio milenario que recomiendan los médicos para evitar caídas después de los 60. Foto: Magnific

El tai chi es uno de los ejercicios más recomendados para hacer después de los 60 años. Aunque suele asociarse más que nada a la relajación, es considerado por muchos especialistas como una herramienta eficaz para mejorar el equilibrio, fortalecer los músculos y reducir el riesgo de caídas, uno de los principales problemas de salud en los adultos mayores.

Originario de China y conocido también como tai chi chuan, combina movimientos lentos y coordinados con técnicas de respiración y concentración. Al tratarse de una actividad de bajo impacto, puede practicarse sin exigir en exceso a las articulaciones y adaptarse a distintos niveles de condición física.

El tai chi es un gran ejercicio para hacer después de los 60 años. Foto: Magnific

Por qué el tai chi es ideal para personas mayores de 60 años

Uno de los mayores beneficios del tai chi es que trabaja el cuerpo de manera integral. Durante la práctica se fortalecen las piernas y el tronco, dos zonas fundamentales para mantener la estabilidad al caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. Al mismo tiempo, los movimientos favorecen la coordinación y el control postural.

Diversos estudios demostraron que realizar tai chi de forma regular puede disminuir el riesgo de caídas en adultos mayores, ya que mejora el equilibrio dinámico y la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para reconocer la posición de sus articulaciones y reaccionar con rapidez ante una pérdida de estabilidad.

Pero sus beneficios no terminan ahí. También contribuye a aumentar la flexibilidad, mantener la movilidad de las articulaciones y mejorar la resistencia física sin necesidad de realizar ejercicios intensos. Por eso suele recomendarse a personas que buscan mantenerse activas sin someter al cuerpo a un esfuerzo excesivo.

Además del plano físico, el tai chi también tiene efectos positivos sobre la salud mental. La combinación de respiración consciente y movimientos pausados ayuda a disminuir el estrés, reducir la ansiedad y favorecer un mejor descanso nocturno. Muchas personas también experimentan una mayor sensación de bienestar y confianza al recuperar seguridad en sus movimientos cotidianos.

Lo más recomendable para notar cambios en poco tiempo es practicar tai chi entre dos y tres veces por semana, con sesiones de entre 30 y 60 minutos. Como ocurre con cualquier actividad física, los beneficios aparecen con la constancia y suelen comenzar a percibirse después de varias semanas de práctica.