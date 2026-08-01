Furor en el folklore por lo que adelantó La Sole sobre lo que ocurrirá en Buenos Aires: "Es un sueño"

La Sole se pronunció sobre República Folklore.

Soledad Pastorutti se mostró entusiasmada ante la confirmación del Festival República Folklore, un nuevo evento de gran escala que desembarcará en la capital para celebrar la diversidad de la tradición nacional. La referente santafesina destacó la relevancia de dar visibilidad en un escenario central a las expresiones culturales que laten a diario en el interior del país pero que, muchas veces, no cuentan con la difusión merecida en los grandes medios.

"Es un sueño, siento que es necesario para todos los que amamos esto que ocurre todo el tiempo en el interior del país, pero que se habla tan poco", expresó La Sole al referirse al espíritu del encuentro, que buscará recrear la vivencia de las clásicas peñas regionales y acercar ese universo a una audiencia más amplia.

Con una mirada federal, la artista detalló la ambición del proyecto, pensado para reunir en un mismo predio las manifestaciones de cada rincón de la Argentina: "La pretensión de este festival es grande, es poder hacer que confluya la cultura de cada provincia, de cada región. Con su música, su gastronomía, su danza, su artesanía. Que sea un éxito grandísimo y que se mantenga con el paso del tiempo".

Asimismo, Pastorutti remarcó la importancia de convertir la jornada en una inmersión completa para quienes aún no se han acercado al género. "Va a haber peñas, todo. Estamos viendo que sea toda una experiencia. Hay mucha gente que no conoce lo que se vive con el folklore y por eso está bueno", concluyó, augurando el nacimiento de un espacio clave para la música popular en Buenos Aires.

La Sole, en vivo.

De qué se tratará el festival República Folklore

El próximo 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo República Folklore, un festival concebido como el primer evento de gran escala dedicado exclusivamente a este género dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, producida por Dale Play y con el patrocinio de Banco Macro, busca reunir a intérpretes de trayectoria y figuras emergentes en una propuesta que integra música en vivo, oferta gastronómica y actividades vinculadas a las tradiciones nacionales.

La concreción del encuentro suma un nuevo espacio al circuito de festivales folclóricos del país, trasladando la convocatoria habitual de este tipo de celebraciones hacia la capital nacional, un territorio caracterizado mayoritariamente por albergar espectáculos de rock, pop y música urbana.