Concacaf se alineó con UEFA y apuntó contra la FIFA: "Profunda preocupación".

El polémico proyecto impulsado por la FIFA para crear una estructura comercial que administre los derechos de los torneos que organiza (el Mundial, entre ellos) sumó un nuevo rechazo en las últimas horas. A través de un comunicado, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) reveló que no había sido informada de la propuesta y expresó su "profunda preocupación" por la falta del debido proceso para tratarla.

En conjunto con sus 41 asociaciones miembro, la Concacaf fue contundente acerca de la "FIFA Forward Enterprise", el proyecto que presentó el presidente Gianni Infantino: "Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA".

"Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia", agregó el mensaje, que resaltó que el debate entre los representantes de los miembros "reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada".

El apoyo de la federación de Estados Unidos al comunicado de Concacaf

Pocos minutos después de que la Concacaf difundiera su comunicado por sus canales oficiales, la federación de fútbol de Estados Unidos replicó su publicación y demostró su apoyo a la resolución tomada este jueves. Horas antes, el ente había hecho público también un breve mensaje en el que se mostró en contra del proyecto impulsado por la FIFA: "Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas".

"Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por una buena gobernanza, procesos sólidos y una administración a largo plazo. Este es el marco dentro del cual opera Concacaf. Confiamos en que todos dentro de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera", concluyeron.

La resolución completa de la Concacaf tras la reunión de sus asociaciones sobre la propuesta de la FIFA

Por este motivo, Concacaf y sus 41 asociaciones miembro rechazaron la propuesta;

Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región; y

Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA.

Qué puede pasar con el futuro del Mundial

Aunque la FIFA aclaró que los inversores privados solo tendrían una participación minoritaria y que no asumirían funciones operativas, las dudas siguen siendo numerosas. Uno de los principales temores es que, en el futuro, los intereses comerciales condicionen decisiones tan sensibles como la elección de las sedes de los Mundiales o el calendario internacional.

Con el 19 de septiembre marcado como fecha clave para reunir los apoyos necesarios, el fútbol mundial ingresa en una etapa decisiva. La discusión ya excede un cambio administrativo: pone en debate quién controlará el negocio más importante del deporte y hasta dónde puede llegar la influencia del capital privado sobre la Copa del Mundo. Mientras la FIFA busca avanzar con su proyecto, la resistencia crece y la amenaza de un boicot deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en uno de los grandes focos de tensión del fútbol internacional.