Treinta años después, el clásico adolescente Clueless regresa con una serie secuela protagonizada por Alicia Silverstone

Clueless volverá con una serie secuela protagonizada por Alicia Silverstone.

Paramount+ anunció hoy que ha dado luz verde a una miniserie secuela de la icónica comedia adolescente de los 90, Clueless. Alicia Silverstone retomará su papel como Cher Horowitz, la chica de moda de Beverly Hills, y también será productora ejecutiva de la serie, cuya producción comenzará en Los Ángeles en 2027.

Treinta años después de la película original, la querida Cher Horowitz, ícono de Beverly Hills, ha aprendido mucho: tiene éxito en los negocios y domina la maternidad, hasta que su hija entra en la preparatoria y Cher descubre que criar a una adolescente la hace sentir "perdida" de nuevo.

Producida por CBS Studios, la serie está escrita y producida por Josh Schwartz y Stephanie Savage (The OC, Gossip Girl, Nancy Drew) a través de Fake Empire, y Jordan Weiss (Freakier Friday, Dollface). Alicia Silverstone, Amy Heckerling, guionista y directora de la película original, y el productor original Robert Lawrence también serán productores ejecutivos.

El verano pasado, Paramount Pictures celebró su 30.º aniversario con la película Clueless, durante la cual miembros del reparto original y el director se reunieron en una proyección en 35 mm en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La película también fue incluida recientemente en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso.

"Clueless regresa a casa", declaró Jane Wiseman, Directora de Producciones originales de Paramount+. "Hace treinta y un años, Cher Horowitz, interpretada por Alicia Silverstone, cautivó al público con su estilo elegante, su ingenio y su optimismo inquebrantable, contribuyendo a que Clueless fuera un éxito de taquilla y un clásico instantáneo de la cultura pop. Nos enorgullece especialmente filmar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje a su papel protagónico en la película original e invirtiendo en el excepcional talento y los equipos de la ciudad".

Las nuevas series que anunció Paramount+

La serie se estrenará a nivel mundial y en exclusiva en Paramount+. Este anuncio se produce tras la aprobación de otras producciones originales de la plataforma como Laird, protagonizada por Kenneth Branagh; Fear Not, protagonizada por Anne Hathaway; 9/12, protagonizada por Jeremy Strong; y Discretion, protagonizada por Nicole Kidman y Elle Fanning, así como la renovación de temporadas de series de gran éxito como Rancho Dutton y The Madison.