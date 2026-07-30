Los 7 errores más comunes que pueden arruinar un primer crucero y cómo evitarlos.

Brasil se mantiene entre los destinos internacionales preferidos por los argentinos y los cruceros se posicionan como una alternativa para conocer diferentes playas y ciudades en un mismo viaje, sin cambiar de hotel ni armar y desarmar las valijas en cada escala.

Sin embargo, para quienes embarcan por primera vez todavía existen muchas dudas: qué documentación presentar, qué llevar en el bolso de mano, cómo evitar gastos inesperados y qué actividades reservar con anticipación.

Temporada de verano 2027: los 7 errores que pueden arruinar un primer crucero y cómo evitarlos.

“El primer crucero genera muchas expectativas, pero también dudas sobre cuestiones muy sencillas. Informarse antes de embarcar permite evitar contratiempos y comenzar a disfrutar desde el momento de llegada a la terminal”, explican desde MSC Cruceros.

Los siete errores más frecuentes y cómo evitarlos.

1. Guardar la documentación en la valija

El DNI o pasaporte vigente, la documentación del viaje y las autorizaciones requeridas para los menores deben permanecer en el equipaje de mano y nunca en la valija despachada.

También es recomendable completar el check-in online, controlar los datos personales y tener disponible el formulario de embarque o código QR. En MSC Cruceros, puede consultarse a través de la aplicación MSC for Me.

2. No preparar un bolso para las primeras horas

Las valijas pueden demorar en llegar a la cabina. Por eso, conviene llevar medicamentos, traje de baño, protector solar, cargadores, anteojos de sol y una muda de ropa en el bolso de mano.

Para el resto del viaje se recomienda sumar prendas frescas, calzado cómodo, un abrigo liviano para los espacios climatizados y algún conjunto smart casual. Una prenda blanca y accesorios coloridos también permiten participar de las fiestas temáticas a bordo.

3. Asumir que todo está incluido

Las bebidas, la conexión a internet, las excursiones, los tratamientos de spa y los restaurantes de especialidades pueden tener costos adicionales. Revisar previamente qué incluye la tarifa permite evaluar si conviene contratar algún paquete y evita sorpresas al finalizar el viaje.

4. Dejar el celular conectado

Cuando el barco se aleja de la costa, el teléfono puede conectarse automáticamente a una red marítima o satelital y generar cargos elevados. La recomendación es activar el modo avión antes de zarpar. Quienes necesiten mantenerse conectados pueden utilizar los paquetes de Wi-Fi disponibles a bordo.

5. No recorrer el barco ni reservar con anticipación

Dedicar las primeras horas a conocer el barco ayuda a ubicar restaurantes, teatros, piscinas, bares, áreas deportivas y espacios de descanso. También conviene revisar la agenda diaria y reservar temprano las excursiones, los restaurantes de especialidades y las actividades con capacidad limitada.

“Gran parte del viaje sucede a bordo y cada día ofrece propuestas diferentes. Por eso, recomendamos recorrer el barco al llegar, consultar la programación y organizar con anticipación aquello que no quieren perderse”, agregaron desde la compañía. La aplicación MSC for Me permite consultar horarios, espectáculos, actividades y otra información necesaria para organizar cada jornada.

6. Regresar tarde de una excursión

En cada escala existe un horario límite para volver al barco. Antes de bajar, es fundamental verificar el horario informado a bordo y regresar con suficiente anticipación. Cuando la excursión se contrata por cuenta propia, cada huésped es responsable de cumplir con el horario establecido para el embarque.

7. No revisar las restricciones ni la asistencia médica

Planchas, pavas eléctricas y otros aparatos que generan calor no pueden llevarse a bordo. También existen restricciones para ingresar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Como las políticas pueden actualizarse, es recomendable consultar el listado oficial antes de cerrar la valija.

Por otra parte, si bien en MSC Cruceros el servicio de la asistencia al viajero está incluido en la contratación del viaje, no debe darse por incluida automáticamente en otras navieras. Es importante comprobar las condiciones de la reserva y, si fuera necesario, contratar una cobertura para atención médica, internaciones, traslados y repatriación.

Temporada de verano 2027: los 7 errores que pueden arruinar un primer crucero y cómo evitarlos.

Con la documentación a mano, un bolso preparado para las primeras horas y algunas reservas realizadas con anticipación, el primer crucero puede transcurrir sin sobresaltos. En este tipo de vacaciones, los pequeños detalles no solo evitan problemas: también permiten disfrutar desde el momento mismo de subir al barco.