Detienen a líder criminal que ordenó asesinato de popular alcalde de México: secretario Seguridad

FOTO ARCHIVO-Una mujer observa el mensaje «Manzo vive» en Ciudad de México

El líder de una violenta célula criminal que ‌ordenó asesinar a ‌un popular alcalde del occidente de México, conocido por ser un crítico del Gobierno, fue detenido, dijo el jueves el secretario de Seguridad, Omar García.

El funcionario informó a ​través de ⁠su cuenta de X que el ‌detenido, identificado como Ramón ⁠Angel "N", es líder de ⁠una organización delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a la extorsión, ⁠homicidio y tráfico de drogas.

"El ​R1 es identificado como ‌el principal líder de 'Los ‌Rs', una de las células ⁠más violentas", agregó García en el mismo mensaje.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El homicidio del alcalde, quien criticó en varias ocasiones la ​falta ‌de acción del Gobierno mexicano para combatir el crimen, principalmente en su región, conmocionó al país y provocó protestas contra ⁠la inseguridad.

Hasta ahora, al menos 31 personas han sido detenidas por sus presuntos vínculos con el caso, entre ellos un menor de edad que habría disparado contra el político y que ‌fue asesinado el mismo día en que ocurrieron los hechos, en noviembre del año pasado.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fue sustituido por su ‌esposa Grecia Quiroz como alcalde de Urapan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ‌presentó un ⁠plan para combatir el crimen en ese estado con ​más de 10,500 miembros de las fuerzas de seguridad.

Con información de Reuters