Pasó por Gran Hermano y es modelo de Only Fans: la famosa con la que Gastón Edul estaría saliendo

Gastón Edul tiene una nueva pareja.

Gastón Edul volvió a quedar en el centro de los rumores en cuanto a su vida amorosa. En LAM aseguraron que el periodista deportivo estaría iniciando una nueva historia de amor con una de las figuras más polémicas que dejó Gran Hermano en los últimos años, y deslizaron que el vínculo habría dado un paso decisivo.

¿Quién es la nueva pareja de Gran Edul?

"Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano", lanzó Pepe Ochoa al aire, sorprendiendo al resto de los panelistas. Acto seguido, recordó que el acercamiento entre ambos no sería nuevo: "El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio".

Sabrina Cortez sería la nueva pareja de Gastón Edul.

Según detalló, habría sido el propio periodista quien dio el primer paso para volver a acercarse a la influencer: "Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió", reveló Ochoa. Ambos se encontrarían actualmente en España, aunque sin fotos juntos que confirmen la relación.

Cortez, oriunda de Mendoza, se hizo conocida en Gran Hermano 2023 y desde entonces no dejó de estar en el ojo de la polémica: además de sus idas y vueltas sentimentales dentro y fuera del reality, es contadora recibida que decidió volcarse de lleno al modelaje y, según trascendió en su momento, a la venta de contenido en OnlyFans.

Un momento personal delicado

En el programa también contaron que Cortez atraviesa un momento muy delicado por la reciente muerte de su madre, motivo por el cual este acercamiento con Edul tendría un significado especial para ella.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, en LAM insistieron en que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez el vínculo entre Gastón Edul y Sabrina Cortez estaría avanzando con mayor seriedad, alimentando las versiones de un incipiente noviazgo entre el periodista y la mediática ex Gran Hermano.