Filtran quién es la nueva novia de Gastón Edul: así es Sabrina Cortez, ex Gran Hermano

Pepe Ochoa aseguró en LAM que Gastón Edul y Sabrina Cortez se encuentran juntos en Ibiza, donde estarían viviendo una especie de "luna de miel".

El nombre de Sabrina Cortez volvió a ocupar un lugar destacado en el mundo del espectáculo tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con el periodista deportivo Gastón Edul. La versión comenzó a circular en los medios y generó gran interés por la vida privada de ambos, que actualmente se encuentran en Europa.

Los rumores que vinculan a Gastón Edul con Sabrina Cortez

La información fue revelada por Pepe Ochoa durante una emisión de LAM (América), donde aseguró que el periodista y la ex participante de Gran Hermano estarían disfrutando de unos días juntos en Ibiza, España.

Según explicó el panelista, el vínculo entre ambos no sería reciente. "Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez", comentó al aire del programa. Además, indicó que el periodista la habría invitado a viajar y que la relación habría evolucionado en las últimas semanas.

Finalmente, confirmó quiénes serían los protagonistas del romance: "Los enamorados que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, son Gastón Edul y Sabrina Cortez".

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas al respecto, el rumor tomó fuerza rápidamente en redes sociales y portales especializados en espectáculos.

Sabrina Cortez participó de Gran Hermano.

Quién es Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano que conquistó a Gastón Edul

Sabrina Cortez es una modelo, influencer y figura mediática que alcanzó gran popularidad tras su participación en Gran Hermano (Telefe). Su ingreso al reality le permitió ganar una importante cantidad de seguidores y consolidar su presencia en las redes sociales.

Durante su paso por el programa se convirtió en una de las participantes más comentadas de la edición, tanto por su personalidad como por los conflictos que protagonizó dentro de la casa más famosa del país.

Luego de abandonar el reality, continuó desarrollando su carrera en los medios y en el mundo digital, participando en distintos proyectos vinculados al entretenimiento. En sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con viajes, moda, eventos y momentos de su vida cotidiana. En la actualidad, atraviesa una etapa personal diferente y mantiene una intensa actividad profesional como creadora de contenido.

El viaje a Ibiza que despertó las versiones de romance

El supuesto romance habría dado un paso importante con el viaje que ambos realizan en España. Ibiza fue el destino elegido para disfrutar de unos días de descanso, en un momento particular para los dos.

Pepe Ochoa también recordó que los rumores sobre la relación no son nuevos. "Yo el año pasado conté que se habían empezado a ver, que tenían un touch and go, que iban y venían, disfrutaban... no pasó a mayores, pero al parecer esta vez esto es más serio", afirmó durante el programa. Las declaraciones sugieren que el vínculo habría comenzado tiempo atrás y que ahora estaría atravesando una nueva etapa, con mayor compromiso entre ambos.

Mientras tanto, las publicaciones en redes sociales muestran a Sabrina compartiendo actividades junto a amigos y a Gastón disfrutando de su tiempo libre en la costa española, aunque ninguno compartió imágenes juntos.

Los rumores sobre el vínculo entre ambos no son nuevos y, según trascendió, habrían comenzado a verse tiempo atrás antes de este viaje a España.

El gran presente profesional de Gastón Edul

Gastón Edul atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera periodística. Su cobertura deportiva y su presencia en medios nacionales lo posicionaron como una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo argentino.

El periodista ganó notoriedad durante las coberturas de la Selección argentina y consolidó su imagen a través de entrevistas exclusivas y contenido digital. Su crecimiento profesional también despertó el interés del público por su vida privada.

En las últimas horas, la relación con Sabrina Cortez volvió a ubicarlo en el centro de las noticias del espectáculo. Por el momento, el supuesto romance continúa siendo una versión periodística que no fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Cabe señalar que algunas publicaciones en redes sociales mencionaron erróneamente el nombre "Esteban Edul", aunque el periodista involucrado en los rumores es Gastón Edul.