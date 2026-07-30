"Un profesional de la vieja escuela": falleció a los 79 años un reconocido periodista.

Bill Gallagher, uno de los periodistas de televisión más reconocidos de Detroit, murió a los 79 años luego de atravesar varios problemas de salud. La noticia fue confirmada por Fox 2 Detroit, canal en el que trabajó durante 27 años.

Fox 2 Detroit informó el fallecimiento de Bill Gallagher, quien permanecía bajo cuidados paliativos en su casa de Lewiston, en el estado de Nueva York. A lo largo de su trayectoria se destacó por su trabajo como cronista de calle, siempre presente en el lugar donde ocurrían los hechos.

Entre 1985 y 2012 integró el equipo del canal y cubrió investigaciones sobre corrupción, tragedias, la industria automotriz y acontecimientos internacionales vinculados con la ciudad de Detroit. También formó parte del reconocido equipo Problem Solvers, especializado en investigaciones periodísticas.

Tim Kiska, profesor de Comunicación de la Universidad de Michigan-Dearborn y ex compañero de Gallagher en distintos medios, lo recordó como "un profesional de la vieja escuela" que priorizaba "la imparcialidad y, sobre todo, la precisión" en cada cobertura.

"Un profesional de la vieja escuela": falleció a los 79 años un reconocido periodista.

Una carrera marcada por el periodismo de investigación

Nacido en el estado de Nueva York, Gallagher se graduó en la Universidad de Niagara en 1969. Antes de dedicarse de lleno al periodismo tuvo una carrera política: fue elegido concejal de Niagara Falls con apenas 24 años y posteriormente ocupó durante dos años la alcaldía de esa ciudad. Llegó a Fox 2 Detroit en 1985 tras su paso por una cadena de televisión de Oklahoma City, donde obtuvo un prestigioso premio Peabody gracias a una investigación sobre casos de abuso y abandono infantil en instituciones estatales.

Durante casi tres décadas realizó coberturas en distintos países. Informó desde Armenia tras el devastador terremoto de 1988, viajó al Vaticano, cubrió noticias de la industria automotriz en Alemania y estuvo en Rusia cuando jugadores rusos de los Detroit Red Wings llevaron la Copa Stanley a la Plaza Roja.